Wunschspieler von Tuchel: Declan Rice soll Sechser-Problem beim FC Bayern lösen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel würde West Hams Mittelfeldmann Declan Rice gerne verpflichten. Robert Lewandowski lockt derweil Joshua Kimmich zum FC Barcelona.

München - Der Dienstag war für den FC Bayern – aus sportlicher Sicht – mal wieder ein guter Tag, die Enttäuschung im Meisterkampf nach dem 1:3 gegen RB Leipzig für einen Moment vergessen.

Denn: Zwei wichtige Stammspieler kehrten nach Verletzungen ins Mannschaftstraining zurück, Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (34/Knieprobleme) und Lucas Hernández (27/Kreuzbandriss).

Lazarett des FC Bayern lichtet sich: Lucas Hernández zurück im Training

Speziell für Hernández war es ein besonderer Moment: Erstmals seit seiner bei der WM erlittenen schweren Knieverletzung konnte er wieder im Kreise der Kollegen üben. Entsprechend gut war die Laune beim Franzosen. Ob Hernández schon am Samstag beim Gastspiel in Köln in den Kader zurückkehrt? Es wäre sicher eine Extra-Motivation für kommende Saison.

Transfers für die neue Saison: FC Bayern nimmt Declan Rice ins Visier

Apropos: Die Planungen für die Spielzeit 2023/24 haben bei Bayern inzwischen begonnen. Trainer Thomas Tuchel hat in Gesprächen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic klargemacht, dass er gern einen neuen Top-Sechser im Kader hätte. Während Edson Álvarez (25/Ajax) laut Sky kein Thema mehr ist und zu einem Wechsel zu Borussia Dortmund tendieren soll, wird ein anderer Name immer häufiger genannt: Declan Rice.

Der 24-Jährige läuft in der Premier League für West Ham United auf, er ist Kapitän, englischer Nationalspieler und mit 1,88 Metern Körperlänge eine echte Kante im zentralen Mittelfeld. Der Rice ist heiß – aber auch sein Preis! Er würde rund 100 Millionen Euro Ablöse kosten, an Rice sind mehrere Topklubs dran.

Abgänge beim FC Bayern: Was passiert mit Sabitzer, Goretzka und Kimmich?

Um einen solchen Deal zu stemmen, müsste Bayern Spieler verkaufen. Marcel Sabitzer (29), bis Saisonende noch an Manchester United verliehen, ist ein Kandidat. Auch Leon Goretzka (28) könnte einer werden. Und was passiert mit Joshua Kimmich (28)?

Laut Berichten aus Spanien soll der FC Barcelona Kimmich umwerben. Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: "Ich würde Joshua Kimmich sagen, dass es sich lohnt, nach Barcelona zu kommen. Das Umfeld hier ist anders als bei Bayern, das tägliche Leben, die Sprache, die Erfahrung, die Herausforderungen – alles." Lewy lockt Kimmich. Das wird ein spannender Sommer.