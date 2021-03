Löw hält Tür für Weltmeister-Trio weiter offen: Bayern-Star Müller nicht abgeneigt

Joachim Löw hat nochmals bekräftigt, dass er einer Rückkehr des Weltmeister-Trios offen gegenübersteht. Bayern-Profi Thomas Müller hat "Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen".

München - Joachim Löw hält die EM-Tür für die einst ausgebooteten Rio-Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels offen.

"Die Europameisterschaft ist ein eigener Wettbewerb und unsere Aufgabe ist es, die besten Spieler, die beste Mannschaft mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren", sagte der Bundestrainer am Rande des Klassikers zwischen Bayern München und Borussia Dortmund bei "Sky".

Müller: "Lust im Sommer nach Titeln zu jagen"

"Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen", sagte Müller nach dem 4:2-Erfolg gegen Dortmund: "Die Lust ist groß, mit den Jungs dieser Generation, 1995er-Jahrgang wie Leon Goretzka hier, mitzumachen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Löw (61) betonte mit Blick auf seinen Verjüngungskurs in der Nationalmannschaft zwar erneut, "einen Umbruch sollte man nicht völlig abbrechen", fügte jedoch an: "Aber man kann ihn unterbrechen, wenn man so ein Jahr hatte wie wir, wo die Entwicklung stehen geblieben ist." Dabei "reden wir immer von den drei Spielern" Müller, Boa und Hummels, sagte er. Löw will im Mai vor der EM-Nominierung sehen, "wo stehen wir, was brauchen wir" und dann entscheiden.

Zum Auftakt der WM-Qualifikation Ende März gegen Island, In Rumänien und gegen Nordmazedonien sei das Trio kein Thema, sagte Löw. Wenn er sie für die EM zurückhole, "muss man ihnen klare Verantwortung geben. Dann sind sie natürlich gesetzt", meinte er.