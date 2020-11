Leon Goretzka offen für Vertragsverlängerung: Ja, er will

Bayern-Star Leon Goretzka hat noch einen Vertrag bis 2023, doch für vorzeitige Gespräche mit den Bossen ist er offen. "Ich würde das Gespräch nicht verweigern."

München - Während es im Fall David Alaba beim Thema Vertragsverhandlungen keine Fortschritte gibt, meldet sich ein anderer Leistungsträger des FC Bayern an, demnächst Gespräche führen zu wollen: Leon Goretzka.

Dabei hat der 25-Jährige noch ein Jahr mehr in seinem Arbeitspapier stehen als Alaba, dessen Vertrag im Sommer 2021 endet. Die Bayern-Verantwortlichen rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollen sich auch zeitnah mit den Spielern beschäftigen, die langfristig als Säulen gehalten werden sollen. Wie eben mit Goretzka, der 2018 ablösefrei vom FC Schalke an die Säbener Straße wechselte. Damit es keinen zweiten Fall Alaba gibt: zu riskieren, ohne Einigung einen so wertvollen Spieler ablösefrei zu verlieren, was laut Salihamidzic einem "Super-Gau" gleichkommt.

Goretzka spricht überraschend offen

"Ich habe noch über eineinhalb Jahre Vertrag und dementsprechend ist das nichts, auf dem großer Druck liegt. Bis jetzt wurden darüber mit mir auch noch keine Gespräche geführt", erklärte Goretzka am Dienstag an der Säbener Straße. Dann fügte der Mittelfeldspieler überraschend offen hinzu: "Ich bin aber mit Brazzo und Hansi Flick in ständigem Austausch. Falls sie diesbezüglich auf mich zukommen, würde ich das Gespräch nicht verweigern."

Zwischen den Zeilen: Bitte melden! Eine Vertragsverlängerung bei Bayern über 2022 hinaus scheint also in Goretzkas Karriereplan durchaus vorgesehen zu sein. Ja, er will.