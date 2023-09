Leak verrät die neuen Bewertungen der FC-Bayern-Spieler bei FIFA-Nachfolger EA Sports FC

Nicht nur Fans vom FC Bayern freuen sich auf die neue Auflage der Fußball-Simulation FIFA, die jetzt EA Sports FC heißt. Gerade die Spieler-Bewertungen werden leidenschaftlich diskutiert. Ein Leak veröffentlicht schon die Zahlen.

München – Neuer Name, altes Wetteifern. Wer bekommt die beste Bewertung im Videospiel? Die Fußball-Simulation FIFA heißt jetzt EA Sports FC. Dort werden Spielerinnen und Spieler der Vereine mit einer Bewertung von bis zu 99 Punkten bewertet.



Jedes Jahr im Herbst beginnt das große Rätsel, wie die Lieblingsspieler denn abgeschnitten haben. Ein Leak der Fußball-Plattform "Fut Scoreboard" scheint schon vor dem Verkaufsstart am 29. September die Details zu kennen. Wenig überraschend ist ein Neuzugang beim FC Bayern gleich der stärkste Spieler der Bundesliga geworden.

FC-Bayern-Neuzugang Harry Kane mit stärkstem Rating bei EA Sports FC

Auch unter den Kickern des FC Bayern finden sich leidenschaftliche Videospiel-Zocker und mit ziemlicher Sicherheit werden die Bewertungen demnächst in der trainingsfreien Zeit diskutiert. Stärkster Spieler vom FC Bayern ist Neuzugang Harry Kane mit einer Bewertung von 90.



Nicht nur im Bayern-Team steht er damit ganz vorn. Auch im Bundesliga-Ranking ist er die klare Nummer eins. Im Gesamtranking aller Spielerinnen und Spieler der lizenzierten Vereine steht er damit auf Platz acht.

FC Bayern bei FIFA-Nachfolger EA Sports FC: Manuel Neuer sinkt durch seine Verletzung in der Bewertung

Auf Platz zwei im internen Bayern-Ranking folgt dem Leak zufolge nach Joshua Kimmich mit einer Bewertung von 88. Torwart Manuel Neuer verliert in dieser Ausgabe wohl drei Punkte und kommt auf einen Wert von 87. Jamal Musiala und Matthijs de Ligt folgen mit einer Bewertung von 86. Neuzugang Kim Min-Jae wird mit einer 84 bewertet.

Und was machen die Ex-Spieler? Yann Sommer wurde bei Inter Mailand mit 84 bewertet. Abwehrmann Benjamin Pavard kommt im blau-schwarzen Trikot auf ein Rating von 83. Lucas Hernandez bekommt eine 84 und Ryan Gravenberch eine 79.



Natürlich kann es vom offiziellen Spielehersteller EA Sports noch Anpassungen geben. Doch in den letzten Jahren waren diese Leaks oft ziemlich verlässlich und bieten so noch länger Grund zum Diskutieren.