Kingsley Coman gegen Kylian Mbappé: Das schnellste Duell der Welt

Kylian Mbappé, der neue Rekordtorschütze von PSG, tritt im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse bei Bayern-Speedy Kingsley Coman an. Flotter geht's nun wirklich nicht!

München - Vor dem wichtigsten Spiel des Jahres überlässt Paris Saint-Germain nichts, aber auch gar nichts dem Zufall.

Um dem geplanten Streik in Frankreich zu entkommen, reiste das Starensemble bereits am Montagabend nach München - zwei Tage also vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern am Mittwochabend (21 Uhr live bei DAZN und ) in der Allianz Arena.

Paris kommt als gefeierter Sieger in München an

Im Gepäck: Ein 4:2-Erfolg am Wochenende gegen den FC Nantes. Und - natürlich - die zwei besten Spieler der Welt: Weltmeister Lionel Messi (35) und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (24). Der Fußballzirkus ist in der Stadt - und mit Mbappé der wohl formstärkste Superstar, den es aktuell gibt.

Gegen Nantes stellte der Franzose einen neuen Rekord auf, sein Treffer zum Endstand war gleichbedeutend mit seinem 201. Tor für Paris. Damit zog Mbappé an Edinson Cavani vorbei.

"Für mich als gebürtigen Pariser ist das etwas Besonderes", sagte Mbappé: "Ich spiele, um Geschichte zu schreiben. Und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt."

Kylian Mbappé: "Wir fahren nach München, um zu gewinnen"

Und wie. Mbappé, der schon nach seiner Einwechslung im Hinspiel (0:1) für mächtig Alarm sorgte, ist die größte Bedrohung für den FC Bayern. Auf die Frage, ob er am Mittwoch in München die Treffer 202, 203 und 204 folgen lässt, antwortete Mbappé: "Ja und sogar noch mehr! Wir fahren nach München, um zu gewinnen und uns für die nächste Runde zu qualifizieren."

Damit ist der Ton gesetzt. Aber freilich hat auch Bayern einiges entgegenzusetzen, nicht zuletzt Kingsley Coman (26), der ähnlich wie Mbappé seit Wochen auf Weltklasse-Niveau spielt. "Wenn er fit ist, ist er einer der besten zwei, drei Flügelspieler der Welt", sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Und fit, das ist der Franzose derzeit.

Thomas Helmer hält PSG für "supergefährlich"

Coman gegen Mbappé - es ist das schnellste Duell der Welt. Der Bayern-Star wurde in dieser Saison bereits mit 35,39 km/h geblitzt, Mbappé kam sogar schon mal auf 38 km/h. Zum Vergleich: Der Jamaikaner Usain Bolt lief 2009 bei der Leichtathletik-WM in Berlin bei seinem Weltrekord über 100 Meter im Schnitt 37,58 km/h. Speedy Mbappé: Flotter geht's wirklich nicht!

"Mbappé ist wieder fit - das macht einen gewaltigen Unterschied aus", sagt der frühere Bayern-Kapitän Thomas Helmer im Gespräch mit der AZ: "So schnelle Jungs wie Mbappé oder auch Victor Osimhen von Neapel machen mir richtig Angst, so gefährlich sind die."

Helmer über deutsche Teams: "Bayern und Dortmund haben die besten Chancen"

Helmer, der an diesem Dienstag und Mittwoch parallel zu den Spielen mit deutscher Beteiligung den "Fantalk" auf Sport1 moderiert, schätzt PSG trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel als "supergefährlich" ein: "Für Bayern ist es sicher nicht optimal, dass Benjamin Pavard nach seiner Gelb-Roten Karte nun im Rückspiel fehlt. Er war sehr gut drauf, ein wichtiges Puzzleteil in der Abwehr. So etwas ist immer unglücklich, wenn man sich gerade eingespielt hat."

Josip Stanisic (22) wird Pavard höchstwahrscheinlich vertreten - und gemeinsam mit Dayot Upamecano (24) und Matthijs de Ligt (23) die Dreierkette bilden. Davor sind allerdings auch Roadrunner Alphonso Davies (22/links) und Coman (rechts) gefragt, um Messi und Mbappé zu stoppen. Der Brasilianer Neymar (31) fällt wegen einer Knöchelverletzung aus. Ein Vorteil? Helmer ist optimistisch, dass sich Bayern durchsetzt.

"Ich denke, dass zwei von vier deutschen Teams ins Viertelfinale kommen", sagt er: "Bayern und Dortmund haben die besten Chancen, für Leipzig und besonders für Frankfurt wird es sehr schwer." Doch dafür müssen die Münchner Speedster Mbappé irgendwie bremsen.