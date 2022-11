Jamal Musiala: Ein bisserl Lionel Messi, ein bisserl Stephen Curry

Der Vergleich mit Argentiniens Superstar ist Basketball-Fan Musiala unangenehm.

Wo Jamal Musiala dieser Tage ist, taucht immer auch der Name Lionel Messi auf. Den Vergleich mit Argentiniens Legende hatte DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus aufgeworfen. Musialas Spiel sei einfach "Zauberei" und eben "Messi-like".

Musiala: Messi-Vergleich "schwierig, aber eine Ehre"

Diese ständige Verbindung ist dem Bayern-Profi unangenehm, wie am Montag auf der Pressekonferenz zu erkennen. Der Vergleich sei "schwierig", aber natürlich "eine Ehre", sagte der 19-Jährige, betonte aber: "Ich fokussiere mich auf mich selber und schaue, was ich besser machen kann." Denn Messi (35) spiele "schon sein ganzes Leben auf einem Top-Level". Und seine fünfte, zugleich wohl letzte WM. Für Musiala ist es eine Premiere.

Für den WM-Auftakt der deutschen Nationalelf am Mittwoch (14 Uhr, ARD und MagentaTV) gegen Japan ist der offensive Mittelfeldspieler gesetzt. Aufgrund seiner Top-Leistungen beim FC Bayern in der Hinrunde und seinen zwölf Toren sowie zehn Vorlagen in 22 Pflichtspielen gilt Musiala trotz seiner erst 17 Länderspiel-Einsätze als einer der Hoffnungsträger aus deutscher Sicht. Eine große Bürde für einen Teenager. "Es ist wichtig, die Lockerheit mitzubringen und sich selber nicht zu viel Druck zu machen, sondern einfach ein bisschen Spaß zu haben", sagte Musiala, was sehr reif klang.

Musiala: Deutschland ist eine Turniermannschaft

Auch die Historie deutscher Teams bei Turnieren kennt er: "Deutschland ist immer eine Turniermannschaft, das zeichnet uns aus", sagte er und verriet, dass er auch den Engländern die Daumen drückt. Kein Wunder: Musiala ist zum Teil in England aufgewachsen, wurde bis zu seinem Wechsel 2019 nach München beim FC Chelsea ausgebildet. "Ich bin happy, wenn die Engländer ihre Spiele gewinnen. Ich habe in England viel gelernt."

Abseits vom Fußball spielt der Fan von Stephen Curry und den Golden State Warriors so oft es geht Basketball. Und er kann es richtig, das weiß man an der Säbener Straße und im Nationalteam. "Komm' sei ehrlich", meinte Niklas Süle und dann sagte Musiala: "Ich bin der beste Spieler hier." Nur im Basketball?