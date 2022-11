Bayern-Keeper Manuel Neuer vor WM-Auftakt: "Die wichtigste Partie im ganzen Turnier"

Der Torwart des FC Bayern erinnert sich nur zu gut an das enttäuschende Turnier vor vier Jahren in Russland, als das DFB-Team erstmals in der WM-Geschichte schon in der Gruppenphase das Aus ereilte.

21. November 2022 - 10:08 Uhr | AZ/dpa

Manuel Neuer kann in Katar zum Rekordtorwart der WM-Geschichte aufsteigen. Um DFB-Legende Sepp Maier und den Brasilianer Cláudio Taffarel mit dann 19 Partien zu überholen, reichen dem Keeper des FC Bayern bereits die drei Gruppenspiele gegen Japan, Spanien und Costa Rica. © Federico Gambarini/dpa