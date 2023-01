Im Zentrum zieht's: Nagelsmann sucht den perfekten Kimmich-Partner

Die Konteranfälligkeit, die zuletzt häufiger Thema war, bereitet Julian Nagelsmann Sorgen. "Das ist ein ähnliches Muster, wie wir die Tore kriegen", sagt der Bayern-Trainer. Wer spielt neben Joshua Kimmich?

München - Sven Ulreich (34) hatte beim 4:4 im Test gegen RB Salzburg verständlicherweise keine gute Laune. Ulreichs Vorderleute ließen den Keeper ein ums andere Mal im Stich, daher musste er dreimal den Ball aus dem Netz holen, ehe er in der 63. Minute von Nachwuchsmann Johannes Schenk (20) abgelöst wurde.

Kimmich ist gesetzt, Goretzka und Sabitzer im Startelf-Duell

Was Ulreich genauso wie Trainer Julian Nagelsmann besonders störte: Zwei der vier Gegentore fielen nach Salzburger Kontern. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison hatte Bayern in diesem Punkt Probleme. "Das ist ein ähnliches Muster, wie wir die Tore kriegen", kritisierte Nagelsmann. Im Zentrum zieht's.

Gegen eine konterstarke Mannschaft wie RB Leipzig am kommenden Freitag (live ab 20.30 Uhr auf Sat.1/DAZN und im AZ-Liveticker) mit sehr schnellen Spielern könnte dies entscheidend werden. Nagelsmann überlegt daher genau, wen er neben dem gesetzten Joshua Kimmich (27) aufstellen wird. Kimmich selbst, der gern Angriffe initiiert und offensiv denkt, ist dann am stärksten, wenn er einen defensiv-denkenden Sechser an seiner Seite hat. In dieser Hinsicht passt der frühere Leipziger Marcel Sabitzer (28) gut zu ihm.

Sabitzer verpasste den Auftakt der Vorbereitung wegen einer Grippe, er hat sich aber zurückgekämpft. Gegen Salzburg stabilisierte der Österreicher nach seiner Einwechslung das Mittelfeldzentrum, Nagelsmann lobte hinterher: "Sabi hat es gut gemacht."

Bereits im vergangenen Halbjahr, als Leon Goretzka (27) verletzt war, harmonierten Kimmich und Sabitzer - dann aber holte sich Goretzka seinen Stammplatz mit Top-Leistungen zurück. Und diesmal? Nach muskulären Problemen im Doha-Trainingslager stieg Goretzka Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining ein, körperlich ist er also bereit für Leipzig. Für Goretzka spricht vor allem dessen Dynamik und Torgefahr.

Diese Qualitäten vereint grundsätzlich auch Ryan Gravenberch (20), doch der Niederländer wartet weiter auf seinen Durchbruch bei den Münchnern. In Doha konnte sich Gravenberch nicht groß in Szene setzen, gegen Salzburg bereitete er zwar das 1:0 von Leroy Sané vor, defensiv konnte er aber im Verbund mit Kimmich nicht überzeugen. Gravenberch bleibt damit vorerst die Nummer vier im Zentrum.

Neuzugang Daley Blind (32) ist eine weitere Option, der Niederländer wird aber eher in der Innenverteidigung oder als Back-up von Linksverteidiger Alphonso Davies (22) gebraucht.

Blind ist als Back-up in der Viererkette eingeplant

"Er hat es sehr gut gemacht. Man sieht seine Erfahrung", sagte Nagelsmann nach Blinds Debüt gegen Salzburg in der Abwehrmitte. Blind selbst meinte: "Es ist noch etwas schwierig zu sagen, wo ich aktuell stehe. Das Trainingslager hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich konnte meine Kollegen kennenlernen."

Er fühle sich auf jeden Fall "fit und bereit für die kommenden Aufgaben", ergänzte der Defensiv-Allrounder. Blind soll dabei helfen, dass die Bayern-Problemstellen (Konterabsicherung, Manndeckung im Strafraum und Spielaktivität) schnellstmöglich behoben werden.