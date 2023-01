Bundesliga im Ticker zum Nachlesen: RB Leipzig gegen FC Bayern München – Endstand 1:1

Fast das 1:0 für die Bayern! Pavard hat nach einem Kimmich-Freistoß auf dem rechten Flügel frei an den Ball. Der Franzose zirkelt den Ball vor den Strafraum, Choupo-Moting verlängert und am zweiten Pfosten köpft Goretzka ein. Der Linienrichter hat an der Seitenlinie allerdings die Fahne gehoben. Grund war ein Foul des im Abseits stehenden de Ligt an Szoboszlai. Bitter für die Bayern!