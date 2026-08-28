Hoeneß-Vergleich: Hier sieht der Bayern-Boss Olise sogar noch besser als Robben

Michael Olise soll auch in der kommenden Saison einer der Erfolgsgaranten sein. Beim FC Bayern schwärmt man in höchsten Tönen vom Weltstar – auch wenn der seine Marotten hat.

Michael Olise macht Michael-Olise-Dinge. So kann man es zusammenfassen. Womit alles und nichts gesagt ist. Siehe eine Beobachtung von der Siegerehrung im Signal-Iduna-Park nach dem Supercup-Gewinn des FC Bayern vergangenen Samstag in Dortmund (2:1).

Den Team-Talisman der Münchner, diesen Kakadu aus Porzellan, hatten die Münchner wieder im Gepäck, er sollte auf die Fotos mit dem frisch gewonnenen Pokal. Mitspieler hatten den Glücksbringer auf das Podest platziert, auf dem die Supercup-Trophäe stand. Olise betrat das Podium, nahm den Kakadu spontan herunter, stellte ihn auf den Boden. Nicht sachgemäß, er fiel um.

Ist Olise schüchtern oder einfach nur eine coole Socke?

Alphonso Davies hob das Porzellan-Tierchen auf, blickte irritiert drein. Als der Pokal dann übergeben war und die Konfetti-Kanonen ihren Job machten, lehnte sich Olise in letzter Reihe auf dem Podium lässig zurück, wirkte wie so oft unbeteiligt bzw. desinteressiert.

Auch beim Siegerfoto der gesamten Mannschaft samt Trainer- und Betreuerstab vor der Kurve. Olise versteckte sich in der hintersten Reihe hinter Ersatztorhüter Sven Ulreich. Das alles ist nicht neu, aber jedes Mal aufs Neue verwunderlich. Ist Olise zu cool? Ist das alles eine Masche? In jedem Fall ist der 24-Jährige gschamig wie man in Bayern sagt, also schüchtern, schamhaft, verlegen bzw. verschämt. Oder einfach eine verdammt coole Socke.

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Der Typ ist schwer zu greifen. Und auf dem Platz nicht zu stoppen – von den Gegenspielern. Der Rechtsaußen mit dem unwiderstehlichen Antritt ist einer der wenigen Weltstars der Bundesliga zu Beginn der neuen Saison. Mag Harry Kane der Ballermann der Liga sein, mit drei Torjägerkanonen für den besten Torschützen hintereinander und kürzlich zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, ist Olise DIE Attraktion der Liga.

Hoeneß schwärmt von Olise: "Erwischt immer den richtigen Moment"

"Seine unglaubliche Technik, seine Laufbereitschaft und vor allem seine Präzision im Abschluss sind außergewöhnlich", erklärte Vereinspatron Uli Hoeneß. Der Außenbahnspieler erwische "immer den richtigen Moment" und warte, "bis der Gegenspieler auf dem falschen Bein steht oder sein Gewicht falsch verlagert hat – und dann ist er weg". Was den Ehrenpräsidenten des FC Bayern dabei besonders fasziniert: "Er braucht kaum Zeit, um den Abschluss zu suchen. Das ist ungewöhnlich."

Der neue Arjen Robben also? Hoeneß: "Arjen war in dieser Hinsicht ähnlich, aber ich finde, Michael hat bei seinem unwiderstehlichen Schuss mit dem linken Bein ins obere linke Eck sogar noch mehr Präzision." In 108 Pflichtspielen für die Bayern seit dem Wechsel im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 53 Millionen Euro erzielte Olise 43 Treffer.

Der legendäre Robben-Move: vom rechten Flügel nach innen ziehen und den Ball mit links in die lange Ecke schlenzen. © LakoPress

Olise brach bei der WM einen historischen Rekord von Pelé

Dabei ist Olise doch eigentlich Mister Vorlage, für Bayern sind es bisher 55. Bei der WM in Nordamerika kam Olise mit der französischen Nationalmannschaft zwar nur auf Rang vier. Er selbst steuerte sieben Torvorlagen bei und überbot damit die uralte Bestmarke des Brasilianers Pelé aus dem Jahr 1970, der bei der WM in Mexiko auf sechs Assists kam. Dennoch war Olise nach dem Spiel um Platz drei, dem verrückten 4:6 gegen England, untröstlich, weil er keinen eigenen Treffer beisteuern konnte – im gesamten Turnier nicht.

Es gibt noch eine Geschichte, die belegt, dass Olise anders ist. Dass ihm Dinge, auf die andere Fußballer großen Wert legen, nicht viel bedeuten. Dass er einfach kein großes Ding draus macht. Max Eberl erzählte, während der Weltmeisterschaft in regelmäßigem Austausch mit Olise stand.

Olise lehnte die prestigeträchtige Nummer 11 ab

Um dem Superstar zu schmeicheln und ihm die Wertschätzung des FC Bayern entgegenzubringen, bot der Sportvorstand dem Franzosen an, seine Rückennummer für die kommende Saison zu ändern. Von der "17" auf die "11" – eine Nummer mit mehr Prestige und Renommee. Einst getragen unter anderem von Stefan Effenberg, Zé Roberto oder Kingsley Coman.

Der Wechsel lag nahe. Diese Nummer wurde bei Bayern durch den Abschied von Stürmer Nicolas Jackson frei und Olise trägt sie in der französischen Nationalmannschaft. Olise lehnte ab.