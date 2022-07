Hitzfeld im AZ-Interview: "Ich hatte immer ein gutes Gefühl bei Hasan"

An diesem Freitag ist Sportvorstand Salihamidzic genau fünf Jahre als Bayern-Funktionär im Amt. Sein Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld zieht im AZ-Interview Bilanz und adelt Sadio Mané: "Ein großer Gewinn."

München - AZ-Interview mit Ottmar Hitzfeld: Der 73-Jährige war von 1998 bis 2004 und in der Saison 2007/08 Trainer des FC Bayern. 2001 wurde er gemeinsam mit Hasan Salihamidzic Champions-League-Sieger.

Ex-Bayern Trainer Ottmar Hitzfeld. © Robert Ghement/EPA/dpa/Archivbild

Ottmar Hitzfeld: "Mané ist für die Außenwirkung des FC Bayern ungemein wertvoll"

AZ: Herr Hitzfeld, Ihr früherer Spieler Hasan Salihamidzic hat an diesem Freitag fünfjähriges Jubiläum beim FC Bayern: Drei Jahre war er als Sportdirektor tätig, zwei als Sportvorstand. Ist die jüngste Verpflichtung von Sadio Mané Salihamidzics größter Transfercoup?

OTTMAR HITZFELD: Ja, absolut. Ich glaube schon, dass Mané von seinen Qualitäten her und von seinem Status als Weltklassespieler, der viel erreicht hat, ein Toptransfer für Hasan und den FC Bayern ist. Mané kennt man auf der ganzen Welt. Seine Verpflichtung ist für die Außenwirkung des FC Bayern ungemein wertvoll, ein großer Gewinn.

Und ebenso wichtig für das Image der gesamten Bundesliga?

Definitiv. Mané ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Bayern hat die richtigen Konsequenzen aus der vergangenen Saison gezogen und sich deutlich verstärkt im Kader. Jetzt muss man natürlich schauen, was mit Robert Lewandowski passiert. Da ist gerade ein Pokerspiel zu beobachten.

"Wenn ein Spieler weg will, dann soll er gehen"

Kann Trainer Julian Nagelsmann Lewandowski nach dessen Aussagen, dass er Bayern unbedingt verlassen will, überhaupt wieder ins Team integrieren?

Das würde schon gehen, wenn Lewandowski wieder Tore erzielt. Die Spieler wollen letztlich alle Erfolg haben. Aber das ganze Umfeld bei Bayern ist durch Lewandowskis Vorgehen natürlich durcheinandergebracht.

Wie haben Sie das in Ihrer Trainerkarriere gemacht, wenn ein Spieler um jeden Preis wechseln wollte?

Meine Sichtweise war und ist: Wenn ein Spieler weg will, dann soll er gehen. Es macht dann keinen Sinn mehr zusammen.

Zurück zu Jubilar Salihamidzic: Ist der Mané-Deal für ihn ein Befreiungsschlag, nachdem in den vergangenen Jahren einige Transfers nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben?

Hasan hätte vielleicht schon früher einen Topspieler verpflichtet, aber die Stamm-Mannschaft stand ja fest in den vergangenen Jahren. Da war es schwer, etwas zu verändern und einen Topstar zu holen. Wenn Lewandowski bleiben sollte, wäre es auch für das Trainerteam nicht so einfach, eine Position für Mané zu finden. Bayern ist vorne sehr gut besetzt. Generell ist es aber selbstverständlich ein toller Transfer, ein großer Name.

"Hasan war schon früher ein Vorbild als Spieler"

Wie haben Sie Salihamidzics Entwicklung in diesen fünf Jahren als Bayern-Funktionär wahrgenommen?

Ich hatte immer ein gutes Gefühl bei Hasan, weil er ein Teamplayer ist. Er war schon früher ein Vorbild als Spieler auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft. Er war immer positiv, das durfte ich einige Jahre als sein Trainer erleben. Diese positive Ausstrahlung hat Hasan nun auch als Sportdirektor und Sportvorstand. Man braucht Zeit, um sich an eine neue Rolle zu gewöhnen. Das ist ganz normal. Ich finde, er hat eine sehr positive Entwicklung genommen.

Tauschen Sie sich persönlich ab und zu aus mit Salihamidzic?

Wir hatten jetzt länger keinen Kontakt mehr, aber bei Titelgewinnen schreibe ich ihm schon und gratuliere ihm. Er ist natürlich schwer beschäftigt in seinem Job. Wir werden uns sicher mal wiedersehen, wenn ich in München bin.

Was ist Salihamidzics größte Stärke?

Er ist sehr akribisch, konsequent, zuverlässig und vertrauenswürdig. Wenn Hasan etwas sagt, kann man sich darauf verlassen. Er pflegt einen respektvollen Umgang, seine menschlichen Qualitäten spürt man immer.

Wie gefällt Ihnen die Zusammenarbeit von Salihamidzic und Oliver Kahn, dem Vorstandsvorsitzenden und Champions-League-Helden von 2001?

Beide kennen sich gut, vertrauen einander. Intern unter vier Augen kann man ganz anders sprechen als in der Öffentlichkeit, das ist ein großer Vorteil.

Sollte FC Bayern Hasan Salihamidzics Vertrag verlängern?

2023 läuft Salihamidzics Vertrag aus. Sollte Bayern mit ihm verlängern?

Diese Entscheidung müssen die Bayern selbst treffen. Ich sehe den Klub mit Salihamidzic, Kahn und Präsident Herbert Hainer sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass das noch lange zusammen funktioniert.

Wie wichtig ist die Unterstützung von Uli Hoeneß für Salihamidzic?

Uli war immer überzeugt von Hasan, hat ihn immer unterstützt. Das ist natürlich extrem wichtig: Dass man Menschen vertrauen und Dinge mit ihnen besprechen kann - ohne dass etwas nach außen dringt.

Salihamidzic hat den Kader bereits gut verstärkt, weitere Transfers könnten folgen: Trauen Sie Bayern in den kommenden Jahren wieder ein Triple zu wie 2020 unter Hansi Flick?

Möglich ist es immer, aber unglaublich schwierig. Ein Triple ist etwas unglaublich Seltenes. Wenn der FC Bayern das innerhalb der nächsten Jahre wieder schafft, wäre es überragend.

Sie sagen es: Es wird immer schwieriger. Sind die englischen Klubs - nicht zuletzt wegen der höheren TV-Gelder - Bayern ein Stück weit enteilt?

Die Premier League ist führend, das ist klar. Die TV-Einnahmen sind viel höher, hinzukommen etliche Investoren. Insofern muss man immer wieder anerkennen, was der FC Bayern mit geringeren Mitteln leistet, um weiter an der internationalen Spitze mitzuhalten.

Salihamidzic wird bei dieser Aufgabe maßgeblich gefordert sein: Was wünschen Sie ihm für die nächsten fünf Jahre?

Ich verfolge seinen Weg ganz genau und bin überzeugt von seinen Fähigkeiten. Hasan kennt das Fußballgeschäft, er ist darin groß geworden als Spieler. Fußball ist sein Leben. Ich drücke ihm immer die Daumen, weil ich ihn als Mensch sehr schätze.