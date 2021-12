"Hat Spaß gemacht": Leroy Sané strotzt im Schneegestöber vor Spielfreude

Gegen den FC Barcelona ist Leroy Sané einmal mehr bester Spieler des FC Bayern. Trotz widrigen Bedingungen liefert er auf dem Platz erneut ein Feuerwerk ab.

München - Angesichts der vielen Ausfälle beim FC Bayern war die Partie gegen die einstige europäische Übermacht FC Barcelona im Vorfeld nicht unbedingt ein Selbstläufer.

Nächstes Fernschusstor für den Bayern-Star

Dass die Münchner im Schneegestöber dennoch beim 3:0-Erfolg mit den Katalanen keinerlei Probleme hatten, lag unter anderem am erneut bärenstarken Leroy Sané. Neben seinem schönen Fernschuss-Tor (42. Minute) zum zwischenzeitlichen 2:0, drehte Bayerns Flügelspieler die Barca-Verteidiger immer wieder ein und verteilte munter Beinschüsse.

Auch nach dem Spiel war dem 25-Jährigen die Spielfreude anzumerken: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gut miteinander gespielt", sagte er gegenüber "DAZN". "Ich freue mich einfach. Die Mannschaft harmoniert derzeit sehr gut", so Sané über den sechsten Sieg im sechsten Spiel seiner Mannschaft in der laufenden Champions-League-Saison.

Sané lauffreudig - Nagelsmann lobt Charakterstärke

Sané sprühte im Münchner Schneetreiben vor Energie. Immer wieder schaltete er sich auch in die Rückwärtsbewegung ein und sorgte für wichtige Ballgewinne.

"Defensiv hat er das herausragend gemacht", sagte auch Julian Nagelsmann über den deutschen Nationalspieler auf der Pressekonferenz. "Wenn ich sehe, wie ein Leroy Sané heute defensiv arbeitet, wie er ansprintet, vor allem in den ersten 60 Minuten. Das ist für mich Charakterstärke", schwärmte der Bayern-Trainer über seinen Schützling.

Für Nagelsmann ist die anhaltende Leistungssteigerung nur eine logische Folge: "Die Dinge, die ihm angekreidet wurden, hat er gar nicht mehr in seinem Spiel. Von seiner Emotion, von seinem Anlauftempo und von der Geschwindigkeit: So etwas liebe ich einfach. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr sehr guten Spieler", adelte ihn der 34-Jährige.

Für die Münchner steht bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) das nächste wichtige Spiel an. Mit dem FSV Mainz 05 kommt eine der besten Defensiv-Mannschaften der Liga in die Allianz Arena.