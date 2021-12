Tor gegen Barcelona: Thomas Müller erreicht Meilenstein in der Champions League

Gegen Lieblingsgegner Barcelona knackt Thomas Müller den nächsten Meilenstein: Er erzielt sein 50. Tor in der Champions League.

München – Thomas Müller hat in der Champions League ein Tor-Jubiläum feiern dürfen. Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg des FC Bayern über den FC Barcelona erreicht der Nationalspieler den nächsten Meilenstein.

Der 32-Jährige vom FC Bayern erzielte am Mittwoch mit dem 1:0 gegen den Barca sein 50. Tor in Europas Königsklasse. "50 Champions-League-Tore, das ist schon 'ne Nummer", sagte Müller nach der Partie bei DAZN, "ich habe noch was vor mir, das soll nicht die Endstation sein." Müller, der beste deutsche Torschütze, zog in der Gesamtrangliste mit dem Franzosen Thierry Henry auf Rang sieben gleich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für Müller ist es bereits das achte Tor im siebten Spiel gegen die Katalanen. "Gegen Barca flutscht es irgendwie", witzelte der Offensivspieler.

In der ewigen Bestenliste der Königsklasse liegt für den deutschen Nationalspieler auch Platz sechs noch im Bereich des Möglichen: Der Niederländer Ruud van Nistelrooy traf insgesamt 56 Mal in der Champions League.