Harry Kane und Thomas Müller: Treu, bodenständig, fannah – neues Traumduo beim FC Bayern überzeugt auf und neben dem Platz

Sky-Experte Lothar Matthäus lobt den neuen Stürmer des FC Bayern in den höchsten Tönen, weil er auch außerhalb des Platzes überzeugt: "Mit Harry Kane kommt ein Leader. Er läuft nicht weg, ist fannah!"

München - Vielleicht klappt es noch in dieser Woche, vielleicht auch ein paar Tage später – aber die Verabredung steht: Harry Kane (30), der neue Superstürmer des FC Bayern, will sich mit Thomas Müller (33) auf dem Golfplatz messen.

"Wenn das Wetter so bleibt, kriegen wir es hin", sagte Kane (Handicap 0) über seinen Münchner Lieblingsmitspieler (Handicap 4): "Thomas Müller ist ein großartiger Leader und eine tolle Persönlichkeit. Er wird mir helfen, das Team besser kennenzulernen – und ein gutes Verhältnis zu seinen neuen Kollegen aufzubauen."

Thomas Müller übernimmt die Integration von Harry Kane beim FC Bayern

Das klappt in den ersten Bayern-Tagen des Engländers bereits exzellent. Müller unterstützt Kane bei der Integration, man sieht die beiden sehr oft zusammen – lachend, Späßchen machend.

Sie sind sich ja auch wirklich ähnlich – nicht nur, weil sie beide Golf lieben. Kane spielte 19 Jahre für Ex-Klub Tottenham Hotspur, Müller ist seit 2000 beim FC Bayern. Viel treuer geht's nicht. Beide sind bodenständige Typen, Familienmenschen, Fan-Lieblinge. Und damit das neue Traumduo bei den Münchnern.

"Er ist das Geld wert": Lothar Matthäus sieht Harry Kane als "Leader" beim FC Bayern

Das sieht auch Lothar Matthäus so. "Ich bin der Meinung: Er ist das Geld wert", sagte Matthäus am Montag in München bei einem Mediengespräch des Wettanbieters Interwetten über den mehr als 100 Millionen Euro Ablöse teuren Kane. "Ich glaube, auf die nächsten drei, vier Jahre zahlt sich das aus. Mit Harry Kane kommt auch ein Leader, der seine Mitspieler besser machen kann."

TV-Experte Lothar Matthäus gab bei einem Mediengespräch am Montag seine Einschätzung zur aktuellen Situation beim FC Bayern ab. © Peter Kneffel / dpa

Auffällig: Matthäus lobte dabei nicht nur die sportlichen Qualitäten des Angreifers, der sich bei seinem Bundesligadebüt am Freitag bei Werder Bremen (4:0) mit einem Tor und einer Vorlage eindrucksvoll eingeführt hatte.

"Er läuft nicht davon, er ist fannah", sagte Matthäus weiter über Kane: "Er passt dazu, er ist fast schon ein zweiter Thomas Müller. Er versteckt sich nicht, läuft nicht davon."

Harry Kane überzeugt sofort beim FC Bayern – auch charakterlich

Uff. Nicht viele Bayern-Stars schaffen es, mit der Klublegende Müller verglichen zu werden – und schon gar nicht nach so kurzer Zeit. Aber Kane hat vom ersten Tag an einen hochsympathischen Eindruck bei Bayern hinterlassen, er nimmt sich sehr viel Zeit für die Fans, am Freitag in Bremen genauso wie einen Tag später beim Traumspiel gegen den Fanklub "Weinbeisser Kaltern" in Südtirol (6:1).

"Das Spiel heute zeigt die DNA und den Geist des FC Bayern. Ich bin sehr froh, jetzt Teil des FC Bayern sein zu dürfen", sagte Kane nach der Partie in Kaltern am See. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft scheint in dieser Hinsicht ideal zu seinem neuen Klub zu passen. Das zeigt, wie gut die Münchner Führungsetage diesen Weltklasse-Stürmer ausgewählt hat – auch charakterlich.

Wer sind die Meisterschafts-Konkurrenten des FC Bayern? Matthäus hat Leverkusen auf dem Zettel

Matthäus traut Kane übrigens bereits in seiner ersten Bundesliga-Saison den Titel als Torschützenkönig zu. Neben dem Bayern-Star hat Matthäus noch Leverkusens Neuzugang Victor Boniface (22) auf dem Zettel. Der Nigerianer lieferte bei seinem Bayer-Debüt am Wochenende gegen RB Leipzig eine Vorlage.

Leverkusen schätzt Matthäus generell sehr stark ein, er sieht die Werkself sogar als Meisterkandidaten. "Leverkusen könnte ein ernsthafter Konkurrent für Bayern werden", sagte der Interwetten-Experte, der auch RB Leipzig und Borussia Dortmund einiges zutraut. "Großer Favorit" in der Bundesliga sei aber der FC Bayern, ergänzte Matthäus: "Es ist letztes Jahr nicht so gut gelaufen, deshalb hat man einige Änderungen vollzogen."

FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel hat nun "einen der besten Mittelstürmer der Welt"

Nicht zuletzt im Angriff – mit ihm, mit Kane. Trainer Thomas Tuchel habe nun "einen Mittelstürmer, der im letzten Jahr gefehlt hat. Den wollte man, den hat man bekommen – einen der besten Mittelstürmer der Welt, eine Persönlichkeit. Und man hat vor allem einen Spieler geholt, der dieses Mia san mia mitbringt."

Das sei, so Matthäus, zuletzt "ein bisschen abhandengekommen". Kane und Müller bringen es zurück.