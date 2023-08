Beim Startelf-Debüt: Harry Kane zeigt, warum ihn der FC Bayern unbedingt wollte

Der FC Bayern gewinnt den Ligaauftakt gegen Bremen mit 4:0. Harry Kane durfte erstmals von Beginn an ran – und glänzte.

München - Erster Startelfeinsatz, erster Assist und das erste Tor. Das ist die Bilanz von Harry Kane beim 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen. Entsprechend zufrieden war der neue Star-Stürmer des deutschen Rekordmeisters mit seinem ersten Auftritt in der Bundesliga. "Ich bin froh, die Euphorie der Bayern-Fans mit einem Tor und einem Assist zurückzuzahlen", so Kane am "ran"-Mikrofon.

Kane bedient Sané mit Zuckerpass zur frühen Bayern-Führung

Dabei zeigte der Engländer vor allem in der ersten Hälfte, dass er nicht nur Tore schießen kann. Nach vier Minuten spielte Kane den entscheidenden Pass auf Leroy Sané, der völlig frei vor Bremens Schlussmann Jiri Pavlenka zur frühen Bayern-Führung einschieben konnte. Nur wenige Minuten später bewies der 30-Jährige dann auch Adleraugen: Beim Abseitstor von SVW-Stürmer Niclas Füllkrug hob Kane als erster Spieler in Manuel-Neuer-Manier die Hand.

Seine Torjägerqualitäten konnte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den 42.000 Zuschauern im Weserstadion in der ersten Hälfte hingegen noch nicht vorführen. Grund: Vor allem vor der Pause suchten seine Mitspieler Kane kaum. Stattdessen zogen die Comans, Sanés und Musialas selbst in den Strafraum und schlossen zum Teil eigensinnig ab. Kein Problem für den Stürmer. Kane setzte stattdessen in der Defensive ein Ausrufezeichen, als er den Ball hinter dem vorbeisegelnden Ulreich im eigenen Strafraum klärte.

FC Bayern: Kane braucht 73 Minuten für sein erstes Bundesligator

Die zweite Hälfte stand dann auch offensiv ganz unter dem Motto: Kane-Time! Nachdem der Engländer kurz nach dem Seitenwechsel einen Freistoß noch in die Mauer schoss, setzte sich Kane in der 73. Minute gut gegen zwei Bremer durch und erhöhte in einer Druckphase von Werder auf 2:0.

Das alles unter den Augen seines Trainers Thomas Tuchel, der nach dem Spiel gar nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam. "Das ist top. Das Tor ist ein Klassiker. Er hält sich die Optionen ganz lange offen, sodass der Torwart nicht weiß, ob es in die linke oder die rechte Ecke geht. Dann trifft er dorthin, wo er ihn auch hinhaben will. Das ist eiskalt", sagte der 49-jährige Coach des FC Bayern nach der Partie bei "ran".

Damit nicht genug, Tuchel hatte noch weitere Lobeshymnen an den Star-Neuzugang der Münchner parat: "Er ist absolut beeindruckend und macht jeden Mitspieler besser. Harry weiß, was zu tun ist, und er spielt unglaublich präzise", sagte der 49-Jährige. Auch Kapitän Joshua Kimmich war begeistert: "Harry kann auflegen und vollstrecken. Er wird sehr hilfreich für uns sein."

Kane hat hohe Ziele mit dem FC Bayern

Geht es nach Kane, und sicherlich auch Tuchel, sollen in den kommenden Wochen weitere solcher Auftritte folgen. Denn der Star-Stürmer hat große Ziele mit dem amtierenden Meister. "Der Verein war vor allem in der Liga in den letzten zehn Jahren sehr erfolgreich. Wir wollen in der Champions League und im DFB-Pokal weiterkommen", sagte Kane.

Doch bevor der FC Bayern im September in die beiden anderen Wettbewerbe startet, wartet am zweiten Spieltag zunächst der FC Augsburg auf die Münchner. Dann vielleicht wieder mit einem glänzend aufgelegten Kane in den eigenen Reihen.