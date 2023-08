Noten zum FC Bayern gegen Bremen: Congrats, Harry Kane für Tor und Assist – Goretzka meldet sich zurück

Der FC Bayern gewinnt den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen: Die Noten für den Rekordmeister.

München – Kapitän der B-Elf war er zuletzt: Leon Goretzka. Beim Saisonauftakt gegen Werder Bremen gehörte der 28-Jährige wieder zur Stamm-Elf – wegen seiner Körpergröße, erklärte Bayern-Coach Thomas Tuchel.

Die Bayern in der Einzelkritik:

SVEN ULREICH – NOTE 3: Erstmals in Minute 15 am Ball, als er eine Flanke sicher abfing. Kurz vor der Pause segelte er bedenklich weit an einer Hereingabe vorbei, was jedoch ohne Folgen blieb.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Der zuletzt noch Angeschlagene stand in der Start-Elf, weil sich bei Benjamin Pavard die Wechsel-Gerüchte manifestiert hatten. Hätte sich nach 21 Minuten fast als Torschütze eingetragen, verfehlte das Ziel aber knapp.

Dayot Upamecano in der FC-Bayern-Startelf: Diesmal ohne groben Schnitzer

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Blieb doch tatsächlich mal ohne groben Schnitzer, was man ja bislang nicht allzu oft behaupten konnte. Außer bei dem Abseits-Kopfballtreffer von Füllkrug hatte er aber im Strafraum auch nicht allzu viel Arbeit mit der Werder-Offensive.

MIN-JAE KIM – NOTE 3: Der Hüne aus Südkorea gab sein Bundesliga-Debüt, was dem nicht zu hundert Prozent fitten Niederländer Matthijs de Ligt einen Platz auf der Ersatzbank bescherte. Lieferte sich ein paar feine Zweikämpfe mit der Bremer "Kante" Niclas Füllkrug. Sah seine erste Gelbe Bundesliga-Karte, als er sich einem Laufduell gegen Füllkrug verschätzt (55.). Durfte nach 67 Minuten Feierabend machen.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Turboflink und wuselig wie immer, was aber nicht immer Gutes verheißt. Versuchte im Spiel nach vorn viel, nicht alles gelang, Hashtag Streuung. Klasse-Pass vor Kanes 2:0.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Spielte natürlich keine "holding six", sondern wie immer: mit reichlich Anteilen am Spielaufbau. Setzte einen Freistoß aus zentraler Position (42.) sehr, sehr weit übers Bremer Tor.

Leroy Sané erzielt Doppelpack für den FC Bayern zum Saisonauftakt

LEON GORETZKA – NOTE 2: Rückte einigermaßen überraschend für Neuzugang Konrad Laimer in die Start-Elf. Coach Thomas Tuchel erklärte das vorab so: "Wir haben uns gegen Bremen für mehr Größe entschieden." Laimer ist neun Zentimeter kleiner. Meldete sich mit einem kernigen Distanzschuss aus 25 Metern eindrucksvoll zurück (34.), Hashtag torgefährlich.

LEROY SANÈ – NOTE 2: Hatte den ersten Ballkontakt der neuen Saison – beim Anstoß: gleich mal ein Rückpass auf Ulreich. Drei Minuten später wurde es spektakulärer: Doppelpass mit Kane im Mittelfeld, und dann war der Weg frei für den schnellen Sané: 1:0 Bayern in Minute vier – das ging gut los, und endete mit dem Doppelpack zum 3:0 (91.).

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Hatte in Minute 19 das 2:0 auf dem Fuß, doch sein 20-Meter-Schuss nach landete knapp neben dem Bremer Kasten. Ständig am Ball, ständig in Bewegung, ständig torgefährlich: nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft – wird schwer werden für Thomas Müller.

Kingsley Coman gegen Werder Bremen ein steter Quell der Unruhe

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Ist nicht langsamer geworden, zum Leidwesen der Werder-Defensive. Steter Quell der Unruhe, nie zu halten, eine Augenweide seine Tempo-Dribblings. Sah sich jedoch in Mitchell Weiser dem besten Bremer gegenüber. Der Pfosten verhindert seinen Treffer zum 2:0 (58.).

HARRY KANE – NOTE 2: Erster Ballkontakt nach zweieinhalb Minuten: schöner Doppelpass mit Coman, der aber nicht ganz ankam. Der nächste Doppelpass eine Minute später wurde dann schon sein erster Assist in der Bundesliga, als Kollege Sané zum 1:0 traf. Half aber auch mal am eigenen Sechzehner aus, wenn es sein musste. Erster Torschuss in Minute 61: Bremens Keeper Pavlenka hat was dagegen. 13 Minuten später war es dann so weit: erstes Bundesliga-Tor zum 2:0. Congrats, Harry!

Torschützen unter sich: Leroy Sané (li.) und Harry Kane. © Axel Heimken/dpa

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Löste Kim nach 67 Minuten ab. Blieb fehlerfrei.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Kam für Goretzka, der einen Schlag abbekommen hatte. Blieb unauffällig.

THOMAS MÜLLER – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

MATHYS TEL – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung. Erzielte den 4:0-Endstand.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.