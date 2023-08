Harry Kane legt fulminant los: Welche Spieler des FC Bayern besonders vom Können des Superstars profitieren

Bayerns Rekordtransfer Harry Kane erfüllt beim 4:0 in Bremen die Erwartungen – und noch viel mehr. Wer im Team vom Können des Superstars besonders profitiert.

München - Neun Tage die volle Dröhnung FC Bayern. Ein Crashkurs, der sich für Harry Kane wie eine Zeitspanne von neuneinhalb Wochen anfühlen muss. Am Sonntag war endlich trainingsfrei, der Montag noch dazu. Zeit, durchzuschnaufen, anzukommen. Mal kein Selfie, kein Interview.

FC Bayern: Kane schwärmt von Atmosphäre in Bremen

Kane, einer der Topstars der Premier League, mit 30 Jahren schon reich an Erfahrung, schüttelt sich nach den ersten Berührungspunkten mit der Bundesliga und den Anhängern. Seine ersten Erkenntnisse: Diese Nähe, diese Fangesänge – alles laut und heftig. Aber schön. Er schwärmte von der Atmosphäre in Bremen, von der Herzlichkeit, die er in München wie in Kaltern (Südtirol) erfuhr.

Am Samstag war der Bayern-Tross von Bremen aus per Charter nach Norditalien geflogen, um trotz der Hitze gut Wetter zu machen beim sogenannten "Traumspiel" gegen eine lokale Fanauswahl "Weinbeisser Kaltern" (6:1). Vor 6.400 Fans auf der Bezirkssportanlage St. Anton wurde der Mittelstürmer lautstark gefeiert, blieb jedoch nach seiner Einwechslung in der 77. Minute ohne Tor. Er gab mehr Autogramme als er Ballkontakte hatte und posierte stets freundlich lächelnd zu Selfies - selbst für Gegenspieler. Die Harrymania hat Bayern und seine Fans erfasst.

Tuchel über Kane-Debüt: "Gut reicht nicht – das ist absolut top"

"Trotz all der Vorfreude war ich vor dem Anpfiff in Bremen nervös. Die Umgebung ist komplett neu für mich", sagte Kane nach den ersten Tagen in München, "aber wenn ich auf dem Platz bin, übernimmt der Instinkt und ich spiele mein normales Spiel." So normal, so gut.

Einspruch vom Trainer. "Gut reicht nicht – das ist absolut top", meinte Thomas Tuchel nach dem 4:0 im Bundesliga-Eröffnungsspiel am Freitagabend bei Werder und lobte den Kapitän der englischen Nationalelf: "Sofort mit einem Assist losgelegt und einen reingeschossen - das kann so weitergehen."

Kane könnte Sané zu neuen Bestleistungen verhelfen

Die 100 Millionen Euro Ablöse plus X (je nach Bonuszahlungen) an Kanes Heimatverein Tottenham Hotspur scheinen gut investiertes Kapital, denn der Wuchtbrummenstürmer glänzt nicht nur direkt mit Scorerpunkten, sondern lässt auch seine Nebenleute besser aussehen. "Er ist absolut beeindruckend und macht jeden Mitspieler besser", schwärmt Tuchel, "Harry weiß, was zu tun ist, und er spielt unglaublich präzise."

Ein kurzer Überblick dazu, wer vor allem von Kanes Können profitiert:

Leroy Sané: Den Führungstreffer, zugleich das Premierentor der neuen Saison, präsentierte ihm Kane auf dem Silbertablett. Während der Partie fiel auf, wie sehr die beiden in Sachen Kreativität, Esprit und Spielverständnis zueinanderpassen. Sané begann als Rechtsaußen, der als Linksfuß immer wieder zur Mitte zog und dort Kane als Anspielstation und Doppelpass-Partner suchte. Die vierte Saison des 27-jährigen Sané seit seinem Wechsel 2020 von ManCity zu Bayern könnte seine beste werden. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm acht Liga-Tore, nun schon zwei.

FC Bayern: Müller und Kane sind auf einer Wellenlänge

Jamal Musiala: Gesucht & gefunden - ein "perfect match". So könnte man die fußballerische Liaison des Zehners und des neuen Neuners beschreiben. Musiala (20) schafft mit seinen Tempodribblings Räume, kreiert Chancen. In Bremen hatte der Deutsch-Brite Musiala, der mit Kane im feinsten Londoner Dialekt kommuniziert, noch Pech bei den Torabschlüssen. Im Laufe der Saison wird Kane, geboren in Walthamstow, einem Stadtbezirk im Nordosten der englischen Hauptstadt, noch viele Abstaubertore erzielen nach Musiala-Schüssen.

Thomas Müller: An der Seite von Kane stapfte der 33-Jährige durch die Katakomben des Weserstadions und rief den Journalisten zu: "Da könnt ihr zufrieden sein mit uns, oder? Lauter Einser!" Kane wird den Spruch des Urbayern nicht verstanden haben. Er grinste trotzdem, weil er gelernt hat: Müller, der ewige Müller, ist ein Seismograph für die Gefühlswelt des Abo-Meisters. Sportlich können sich die beiden mit ihrer Erfahrung und ihrem Spielverständnis ergänzen. Auch auf dem Golfplatz. Für die nächsten Tage ist eine gemeinsame Runde ausgemacht. "Da haben wir ein bisschen mehr Zeit nachmittags", sagte Kane, "wenn das Wetter so bleibt, kriegen wir es hin."

Na dann: Schönes Spiel!