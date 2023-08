Der Letzte seiner Art beim FC Bayern: Wie Thomas Müller von Harry Kane profitieren kann

Thomas Müller wird im September 34, nächsten Sommer läuft sein Vertrag aus. Ist dann Schluss beim FC Bayern? Mit Harry Kane an seiner Seite könnte der Routinier noch einmal aufblühen.

München - Der Integrationsbeauftragte für Harry Kane (30) beim FC Bayern war schnell gefunden. Wer sonst außer Thomas Müller (33) hätte diese Aufgabe auch übernehmen sollen – jener Spieler, der seit 2000 für die Münchner spielt, der in dieser Woche vor exakt 15 Jahren sein Profidebüt gegeben hat. Unter dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann. Lang ist's her.

Müller verkörpert das bayerische Gewinner-Gen und die Kultur des Klubs wie kein anderer Spieler im Kader – und wie wenige vor ihm in der glorreichen Vereinshistorie. Und er ist längst Bayerns heimlicher Pressesprecher, ein Botschafter des Freistaats. Da war es nur naheliegend, dass sich der Engländer Kane in dieser Trainingswoche oft an Müllers Seite aufhielt. Bayern verstehen heißt von Müller lernen.

Thomas Müller als Titelsammler beim FC Bayern – hier hat Harry Kane noch Nachholbedarf

Die beiden Offensiv-Stars spielten sich auf dem Platz an der Säbener Straße die Bälle zu, es wurde viel gelacht. Müller und Kane kennen sich schon von einigen Länderspielen und Champions-League-Partien gegeneinander, der Respekt ist auf beiden Seiten riesig.

Nur steht bei Kanes persönlicher Titelbilanz eben noch eine Null. Müller hat zum Vergleich allein zweimal die Champions League gewonnen, zwölfmal die deutsche Meisterschaft und 2014 die WM. Hier hat der Neuzugang erheblichen Nachholbedarf.

Titelsammler und Feierbiest: In diesen Punkten hat Thomas Müller Harry Kane noch einiges voraus. © Sven Hoppe/dpa

Nach Lewandowski-Abgang: Werden Müller und Kane zum neuen Traumduo beim FC Bayern?

Und Müller wird Kane bei der Lösung dieses Problems helfen – mit Tipps auf und neben dem Platz. Entsteht vielleicht sogar ein neues Traumduo im Angriff? Möglich.

Klar ist: Seit dem Wechsel von Robert Lewandowski (34) zum FC Barcelona im Sommer 2022 vermisst Müller einen Weltklasseangreifer an seiner Seite, um den er herummüllern kann – mit Pässen, Finten und Läufen. Kane könnte Müller wieder besser und wichtiger werden lassen als in den vergangenen Monaten. Dann jedenfalls, wenn Trainer Thomas Tuchel eine Lösung findet, Jamal Musiala (20) und Müller gemeinsam aufzustellen hinter Kane.

"Er ist ein Leader": Harry Kane freut sich auf Zusammenspiel mit Thomas Müller

Nach seinen hartnäckigen Hüftproblemen ist der Bayern-Routinier rechtzeitig zum Bundesliga-Start bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr, live auf Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker) fit, Müller wird im Kader stehen, wohl zunächst als Joker auf der Bank sitzen.

In den kommenden Wochen und Monaten könnte Müller aber eine immense Rolle spielen in dieser Mannschaft, die derzeit spürbar nach Orientierung sucht. Müller ist die größte Identifikationsfigur im Kader, man könnte auch sagen: die einzig verbliebene neben Manuel Neuer (37).

Verstanden sich schon als Gegner prächtig: Thomas Müller (li.) und Harry Kane. © picture alliance/dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

Kane weiß das: "Er ist ein Leader, einer der größten Anführer in diesem Team. Ich freue mich schon darauf, mit ihm zusammenzuspielen", schwärmte der Engländer von Müller: "Wir können beide selbst Tore erzielen, aber auch welche vorbereiten. Ich glaube, wir werden uns gut ergänzen."

Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2024 – ist danach Schluss?

Übrigens auch auf dem Golfplatz, denn Kane und Müller teilen dieses Hobby. "Er ist voller Energie, hat mich sehr herzlich begrüßt und schon direkt nach einer Golfrunde gefragt", sagte Kane weiter über Müller: "Das werden wir bald machen."

Bei diesem Duell wird sich Müller freilich strecken müssen, denn Kane gilt als einer der besten Golfer unter den Fußball-Stars. Sein Handicap liegt bei null, also auf Profiniveau. Müller (Handicap 4) ist aber nicht weit von Kane entfernt.

Und ja: In nicht allzu ferner Zukunft wird Müller noch mehr Zeit fürs Golfspielen haben, 2024 läuft sein Vertrag bei Bayern aus. Ob dann Schluss ist mit der aktiven Karriere? Für Kane, für den gesamten Klub und für die Fans wäre das kaum zu verschmerzen. Denn ein neuer Müller ist nicht in Sicht. Er ist der "Mr. FC Bayern", der Letzte seiner Art.