Hainer bestätigt: Karl-Heinz Rummenigge vor Comeback beim FC Bayern

Eigentlich wollte Karl-Heinz Rummenigge in den nächsten Jahren seinen Ruhestand genießen. Doch nun wird der ehemalige Vorstandsvorsitzende wohl zum FC Bayern zurückkommen.

München - Nach dem Aus der beiden Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bahnt sich beim deutschen Rekordmeister eine Sensationsrückkehr an. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wird aller Voraussicht wieder in den Aufsichtsrat des FC Bayern rücken. Das bestätigte Präsident Herbert Hainer.

Rummenigge soll bei der Kaderplanung des FC Bayern helfen

Der 68-Jährige werde das Aufrücken von Rummenigge in das Kontrollgremium der Münchner am Dienstag in der Gesellschafterversammlung vorschlagen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern soll anschließend bei der Kaderplanung für die kommende Spielzeit helfen.

Rummenigge habe "unheimliche Verdienste für diesen Klub und einen unglaublichen großen Fußball-Sachverstand", sagte Hainer. Rummenigge war von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters und führte den Verein zusammen mit dem heutigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zu vielen Erfolgen.