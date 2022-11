Gnabry-Gala beim Sieg des FC Bayern freut Nagelsmann und Flick

Selten freuten sich zwei Trainer wohl so über eine hervorragende Leistung eines Bayern-Spielers. Gnabrys Dreierpack sichert Nagelsmann den nächsten Sieg und Flick die Vorfreude auf die WM.

München – Eigentlich war die Laune in der 21. Minute beim FC Bayern im Keller. Die Münchner hatten gegen Werder Bremen gerade den 1:1 Ausgleich gefangen und Sadio Mané musste verletzt ausgewechselt werden. Doch für ihn kam Leroy Sané und es begann ein wildes Spiel, aus dem Serge Gnabry am Ende grinsend mit drei Toren hervorging.



Gut für das Selbstbewusstsein, so kurz vor dem Start der WM in Katar und ein kleiner Wink an Hansi Flick: Der Bayern-Block ist bereit auch in der Wüste zu liefern.

Gnabry-Dreierpack beim letzten Bayern Heimspiel 2022

Gnabrys erstes Tor war eine Art Startschuss zu sechs verrückten Minuten und womöglich für das Publikum der schönste Treffer an diesem Abend. Einen Ball schlenzte der 27-Jährige von der Strafraumecke in der 22. Minute unhaltbar ins Tor.

Dieses Zusammenspiel freut Julian Nagelsmann – Sané legt quer für Gnabry © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel (www.imago-images.de)

Sein zweiter Treffer dürfte vor allem Coach Julian Nagelsmann gefallen haben. Das verriet zumindest Leon Goretzka nach dem Abpfiff im Interview bei Sat1. "Da haben wir viel richtig gemacht, was wir uns im Training vorgenommen haben", sagte er nach dem 6:1-Erfolg grinsend, als die Wiederholung auf dem Monitor lief.

Nagelsmann sieht schöne Geste von Leroy Sané

Nagelsmann pflichtete ihm bei und lobte besonders die Vorbereitung von Sané: "Den muss man nicht immer machen, sondern kann auch am Torwart vorbeiziehen. Das war eine schöne Geste von Leroy an Serge." Bayerns Offensiv-Duo zaubert sich fit für die Wüsten WM in Katar.

Nach der Pause arbeitete der Bayern-Express im Energiesparmodus. "Die Viertelstunde nach Wiederanpfiff war nicht berauschend von uns. Wir hinterfragen uns nach jedem Spiel selber kritisch", so Goretzka weiter.

Auch Gnabry wird das gemacht haben. Denn sein drittes Tor war wieder zum Genießen, ein überragendes Solo (83.) krönte die Dreierpack-Show des deutschen Nationalspielers. Es war seine elfte Torbeteiligung in den letzten acht Pflichtspielen, Gnabry ist bereit!