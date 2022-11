Noten zum FC Bayern: Gnabrys Dreierpack-Show gegen Bremen, Joker Tel trifft erneut

Der FC Bayern gewinnt gegen Werder Bremen mit 6:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Nur noch ein Sieg fehlt, dann geht der FC Bayern sicher als Tabellenführer in die WM-Pause. Am Dienstag setzte sich das Nagelsmann-Team souverän 6:1 gegen Werder Bremen durch.

Wer besonders gefiel: Die AZ-Einzelkritik.

MANUEL NEUER – NOTE 3: Hatte keine Chance, als Bremens Jung zum zwischenzeitlichen 1:1 ins lange Eck traf (10.). Der Schuss war sehr präzise und hart. Klärte später souverän gegen Burke (44.).

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 2: Erneut rechts in der Viererkette aufgeboten. Ordentlicher Auftritt, besonders schön war seine Vorlage zu Gnabrys 5:1.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Aufgrund der Personalprobleme in der Defensive derzeit auf seiner Lieblingsposition als Innenverteidiger gesetzt. Strahlte Sicherheit aus.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Wird immer selbstbewusster, in einer Aktion allerdings deutlich zu selbstbewusst: Spielte einen Querpass im eigenen Strafraum, Ducksch hätte beinahe zum 2:4 eingeschossen (44.). Sonst gut.

Torschütze Leon Goretzka ein Anführer

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 3: Muskelbündelriss ausgeheilt, der Franzose kehrte für den verletzten Alphonso Davies in die Startelf zurück. Und zwar mit Härte: Senste Weiser an der Seitenlinie um (7.), hatte Glück, dass er keine Gelbe Karte sah. Insgesamt stabil.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Sehr dominant und umsichtig im defensiven Mittelfeld. Spielte den perfekten Pass in die Tiefe vor Goretzkas 3:1.

LEON GORETZKA – NOTE 2: Gewohnt offensivstark und dynamisch. Stürmte in den Werder-Strafraum und vollendete mit letzter Kraft zum 3:1 (26.). Vergab frei vor Pavlenka das 5:1 (45.). Ein Anführer.

SERGE GNABRY – NOTE 1: Klasse in Form, das zeigte er erneut: Holte den Elfmeter vor Choupo-Motings Fehlschuss heraus, dann traf er selbst zum 2:1 (22.). Wunderschön per Schlenzer ins rechte Eck. Deutlich einfacher war sein 4:1 ins leere Tor nach Vorlage von Sané (28.). Krönung: Das 5:1 nach überragendem Solo (83.). Gnabrys Dreierpack-Show.

Jamal Musiala ein Genuss

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: In der aktuellen Verfassung gesetzt – bei Bayern und in der Nationalelf. Ganz überlegt traf er zur Bayern-Führung (6.), nachdem Manés Schuss zuvor geblockt worden war. Ein Genuss, ihm bei seinen fließenden Bewegungen zuzusehen.

SADIO MANÉ – OHNE NOTE: Der Senegalese musste in der Anfangsphase behandelt werden, er hatte offenbar Probleme am rechten Unterschenkel. Es ging nicht weiter für Mané, er wurde ausgewechselt (21).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 3: Zuletzt die Tormaschine in Person, diesmal etwas glücklos: Choupo scheiterte per Foulelfmeter an Pavlenka (17.), der Strafstoß war schwach geschossen. Spielte den entscheidenden Pass vor dem 4:1, steigerte sich nach der Enttäuschung. Sein Lauf nach neun Toren in sieben Spielen ist aber beendet.

Sané mit Assist und Pfostenpech

LEROY SANÉ – NOTE 2: In der 21. Minute für Mané eingewechselt. Und wenig später mit dem Assist zu Gnabrys 4:1 nach tollem Sprint. Traf noch den Außenpfosten (54.).

MARCEL SABITZER – NOTE 3: Löste Hernández ab (57.), spielte hinten links in der Viererkette. Ordentlich.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Wurde diesmal für Choupo-Moting eingewechselt (57.). Scheiterte an Pavlenka (68.).

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Ersetzte Goretzka im Zentrum (71.). Mit viel Übersicht.

MATHYS TEL – NOTE 2: Für Musiala eingewechselt (71.). Knallte den Ball unter die Latte zum 6:1 (84.).

