AZ-Plus

"Freie Fahrt!" Bayern feiert auf der Wiesn – Olise als Schlumpf

Nach dem 7:0 gegen Union Berlin feiern die Bayern-Stars ausgelassen auf der Wiesn. Kimmich stößt mit Söder an, Olise kommt mit blauer Schlumpf-Mütze. Präsident Hainer gibt den Partybefehl.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Am Sonntag stand für die Bayern-Stars der Wiesn-Besuch an.
Paulaner / AZ-Collage 24 Am Sonntag stand für die Bayern-Stars der Wiesn-Besuch an.
Präsident Herbert Hainer gibt den Partybefehl.
Roman BABIRAD 24 Präsident Herbert Hainer gibt den Partybefehl.
Bayern-Trainer Vincent Kompany mit seiner Frau Carla.
Roman BABIRAD 24 Bayern-Trainer Vincent Kompany mit seiner Frau Carla.
Kompany und Joshua Kimmich schreiben fleißig Autogramme.
Sven Hoppe 24 Kompany und Joshua Kimmich schreiben fleißig Autogramme.
Prost! Uli Hoeneß nimmt einen kräftigen Schluck Bier.
Sven Hoppe 24 Prost! Uli Hoeneß nimmt einen kräftigen Schluck Bier.
Zwei mit Durchblick: Michael Olise und Jamal Musiala.
Christina Pahnke / sampics 24 Zwei mit Durchblick: Michael Olise und Jamal Musiala.
Dayot Upamecano mit Ehefrau Sydney.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Dayot Upamecano mit Ehefrau Sydney.
Manuel Neuer und Serge Gnabry sind auf der Wiesn schon alte Hasen.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Manuel Neuer und Serge Gnabry sind auf der Wiesn schon alte Hasen.
Bevor es am Montag zur Nationalmannschaft geht, lassen es sich Jonas Urbig und Jonathan Tah auf der Wiesn gutgehen.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Bevor es am Montag zur Nationalmannschaft geht, lassen es sich Jonas Urbig und Jonathan Tah auf der Wiesn gutgehen.
Sven Ulreich kam mit Ehefrau Lisa.
Christina Pahnke 24 Sven Ulreich kam mit Ehefrau Lisa.
Neuzugang Nathaniel Brown mit Aleksandar Pavlovic und Jonas Urbig.
Christina Pahnke 24 Neuzugang Nathaniel Brown mit Aleksandar Pavlovic und Jonas Urbig.
Serge Gnabry, Tom Bischof, Manuel Neuer und Lennart Karl.
Christina Pahnke 24 Serge Gnabry, Tom Bischof, Manuel Neuer und Lennart Karl.
Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof.
Alphonso Davies und seine Ehefrau Sheyenne.
Christina Pahnke 24 Alphonso Davies und seine Ehefrau Sheyenne.
Luis Diaz mit seiner Ehefrau Geraldine Ponce.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Luis Diaz mit seiner Ehefrau Geraldine Ponce.
Harry Kane mit Ehefrau Katie Goodland.
Stefan Matzke / sampics 24 Harry Kane mit Ehefrau Katie Goodland.
Lennart Karl mit Partnerin Zoe Käppele.
Alexander Hassenstein (Getty Images Europe) 24 Lennart Karl mit Partnerin Zoe Käppele.
Saßen am Samstag noch am Tisch von Markus Söder und Dominik Krause: Joshua Kimmich mit Ehefrau Lina.
Stefan Matzke / sampics 24 Saßen am Samstag noch am Tisch von Markus Söder und Dominik Krause: Joshua Kimmich mit Ehefrau Lina.
Vincent und Carla Higgs Kompany.
Christina Pahnke 24 Vincent und Carla Higgs Kompany.
Konrad Laimer mit seiner Ehefrau Ines-Sarah.
Christina Pahnke 24 Konrad Laimer mit seiner Ehefrau Ines-Sarah.
Jan-Christian Dreesen mit Ehefrau Elke.
Christina Pahnke 24 Jan-Christian Dreesen mit Ehefrau Elke.
Max Eberl mit Ehefrau Simone.
Christina Pahnke 24 Max Eberl mit Ehefrau Simone.
Bayern-Legenden auf der Wiesn: Javi Martinez, Roy Makaay, Claudio Pizarro, Giovane Elber und Lucio.
Nadine Rupp 24 Bayern-Legenden auf der Wiesn: Javi Martinez, Roy Makaay, Claudio Pizarro, Giovane Elber und Lucio.
Jede Menge Bayern-Legenden auf der Wiesn. Erkennen Sie noch alle?
Nadine Rupp 24 Jede Menge Bayern-Legenden auf der Wiesn. Erkennen Sie noch alle?

Diesen Wiesn-Ausflug hatten sich die Stars des FC Bayern mehr als verdient: Nach dem 7:0 am Freitagabend gegen Union Berlin kamen die Double-Gewinner am Sonntag zu ihrem traditionellen Mannschaftsevent in der Käfer-Schänke zusammen und feierten bei bester Stimmung. Einige Spieler wie Harry Kane, Joshua Kimmich, Luis Díaz oder Lennart Karl hatten ihre Partnerinnen dabei, Michael Olise trug eine hellblaue Schlumpf-Mütze, Jamal Musiala einen Hut. Jonathan Tah kam cool mit dunkler Sonnenbrille.

Bayern-Trainer Vincent Kompany mit seiner Frau Carla.
Bayern-Trainer Vincent Kompany mit seiner Frau Carla. © Roman BABIRAD

Hoeneß und Kompany genießen Wiesn-Spektakel

Auch die Führungsetage um Ehrenpräsident Uli Hoeneß war dabei, der "Mister FC Bayern" trank erst mal einen kräftigen Schluck Bier, ehe er die Treppen zum reservierten Bereich im oberen Teil der Schänke hinaufging. Trainer Vincent Kompany, der Frau Carla an seiner Seite hatte, schrieb bei Sonnenschein und milden Temperaturen noch einige Autogramme für die wartenden Fans. Ein rundum gelungener Tag für die Münchner, der übrigens nicht so schnell enden sollte: Bis zum Schützen-Zelt sind es ja nur ein paar Meter...

Kompany und Joshua Kimmich schreiben fleißig Autogramme.
Kompany und Joshua Kimmich schreiben fleißig Autogramme. © Sven Hoppe

Präsident Hainer gibt den Party-Befehl

"Jeder hat heute freie Fahrt!", sagte Präsident Herbert Hainer und gab damit den Party-Befehl. Auf die Frage, wie viele Maß Bier die Spieler denn trinken dürften, antwortete Hainer: "So viele wie reingehen." Die Feier-Bayern genießen die Wiesn - und der Trainer auch. "Ich habe mit der Änderung nichts zu tun – aber wäre ich dabei gewesen, hätte ich es genauso gemacht", sagte Kompany über die nun deutlich längere Länderspielpause, die wohl keine weiteren Wiesn-Besuche für die nominierten Profis zulässt: "Die Spieler können nicht auf die Wiesn, wir aber mit dem Staff und den Familien. Perfekt für uns, schade für die Spieler. Ich werde mich ruhig hinsetzen auf die Wiesn mit einer Maß und die Spiele anschauen."

Prost! Uli Hoeneß nimmt einen kräftigen Schluck Bier.
Prost! Uli Hoeneß nimmt einen kräftigen Schluck Bier. © Sven Hoppe

Kimmich, Hummels und Ballack im Wiesn-Modus

Feierbiest Kompany: Man muss auch mal ausspannen. Recht hat er! Aufgrund des engen Terminkalenders nutzten einige Nationalspieler das erste Wiesn-Wochenende gleich voll aus. Vizekapitän Kimmich war ebenso wie andere Fußballstars, etwa Mats Hummels und Michael Ballack, schon am Samstag in die Feierlichkeiten involviert. Der Kapitän der Nationalmannschaft saß im Schottenhamel-Zelt neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und erhielt eines der ersten gezapften Wiesn-Biere. Auch Kimmichs Frau Lina feierte mit. Alphonso Davies war mit seiner Gattin Sheyenne im Schützen-Zelt zu sehen, dort tanzten später auch Konrad Laimer und Tah auf den Bänken, wie Augenzeugen berichteten.

Präsident Herbert Hainer gibt den Partybefehl.
Präsident Herbert Hainer gibt den Partybefehl. © Roman BABIRAD

Blick auf Titelkampf mit Dortmund

Gründe für die gute Laune hatten die Münchner ja einige. Mit dem Kantersieg gegen Union schoss sich Bayern auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle, nur zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. "Auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Unsere Leistung war von Anfang bis Ende auf höchstem Niveau", sagte Doppel-Torschütze Kane. "Pro Tor eine Maß? Wäre keine gute Idee", scherzte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen auf die Frage nach dem Bierkonsum. Der Vorstandschef hatte auch gleich noch einen launigen Wiesn-Gruß an den BVB parat: "Wir sind die Verfolger von Dortmund - und werden sie dann schön jagen." Nach einem 7:0, sagte Klub-Patron Uli Hoeneß, sei erst mal "alles gut". Ende Oktober gastiert der BVB in München. Spätestens dann sollen die Machtverhältnisse wieder zurechtgerückt werden.

Nun geht es für die deutschen Nationalspieler um Kimmich und Tah aber erst mal zum DFB, am Donnerstag steht das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp an. Deutschland trifft in der Nations League in Amsterdam auf die Niederlande. Die Bayern reisen mit Wiesn-Euphorie an.

Bilder von den Bayern-Stars auf der Wiesn sehen Sie oben in unserer Galerie.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.