"Freie Fahrt!" Bayern feiert auf der Wiesn – Olise als Schlumpf

Nach dem 7:0 gegen Union Berlin feiern die Bayern-Stars ausgelassen auf der Wiesn. Kimmich stößt mit Söder an, Olise kommt mit blauer Schlumpf-Mütze. Präsident Hainer gibt den Partybefehl.

Diesen Wiesn-Ausflug hatten sich die Stars des FC Bayern mehr als verdient: Nach dem 7:0 am Freitagabend gegen Union Berlin kamen die Double-Gewinner am Sonntag zu ihrem traditionellen Mannschaftsevent in der Käfer-Schänke zusammen und feierten bei bester Stimmung. Einige Spieler wie Harry Kane, Joshua Kimmich, Luis Díaz oder Lennart Karl hatten ihre Partnerinnen dabei, Michael Olise trug eine hellblaue Schlumpf-Mütze, Jamal Musiala einen Hut. Jonathan Tah kam cool mit dunkler Sonnenbrille.

Bayern-Trainer Vincent Kompany mit seiner Frau Carla. © Roman BABIRAD

Hoeneß und Kompany genießen Wiesn-Spektakel

Auch die Führungsetage um Ehrenpräsident Uli Hoeneß war dabei, der "Mister FC Bayern" trank erst mal einen kräftigen Schluck Bier, ehe er die Treppen zum reservierten Bereich im oberen Teil der Schänke hinaufging. Trainer Vincent Kompany, der Frau Carla an seiner Seite hatte, schrieb bei Sonnenschein und milden Temperaturen noch einige Autogramme für die wartenden Fans. Ein rundum gelungener Tag für die Münchner, der übrigens nicht so schnell enden sollte: Bis zum Schützen-Zelt sind es ja nur ein paar Meter...

Kompany und Joshua Kimmich schreiben fleißig Autogramme. © Sven Hoppe

Präsident Hainer gibt den Party-Befehl

"Jeder hat heute freie Fahrt!", sagte Präsident Herbert Hainer und gab damit den Party-Befehl. Auf die Frage, wie viele Maß Bier die Spieler denn trinken dürften, antwortete Hainer: "So viele wie reingehen." Die Feier-Bayern genießen die Wiesn - und der Trainer auch. "Ich habe mit der Änderung nichts zu tun – aber wäre ich dabei gewesen, hätte ich es genauso gemacht", sagte Kompany über die nun deutlich längere Länderspielpause, die wohl keine weiteren Wiesn-Besuche für die nominierten Profis zulässt: "Die Spieler können nicht auf die Wiesn, wir aber mit dem Staff und den Familien. Perfekt für uns, schade für die Spieler. Ich werde mich ruhig hinsetzen auf die Wiesn mit einer Maß und die Spiele anschauen."

Prost! Uli Hoeneß nimmt einen kräftigen Schluck Bier. © Sven Hoppe

Kimmich, Hummels und Ballack im Wiesn-Modus

Feierbiest Kompany: Man muss auch mal ausspannen. Recht hat er! Aufgrund des engen Terminkalenders nutzten einige Nationalspieler das erste Wiesn-Wochenende gleich voll aus. Vizekapitän Kimmich war ebenso wie andere Fußballstars, etwa Mats Hummels und Michael Ballack, schon am Samstag in die Feierlichkeiten involviert. Der Kapitän der Nationalmannschaft saß im Schottenhamel-Zelt neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und erhielt eines der ersten gezapften Wiesn-Biere. Auch Kimmichs Frau Lina feierte mit. Alphonso Davies war mit seiner Gattin Sheyenne im Schützen-Zelt zu sehen, dort tanzten später auch Konrad Laimer und Tah auf den Bänken, wie Augenzeugen berichteten.

Präsident Herbert Hainer gibt den Partybefehl. © Roman BABIRAD

Blick auf Titelkampf mit Dortmund

Gründe für die gute Laune hatten die Münchner ja einige. Mit dem Kantersieg gegen Union schoss sich Bayern auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle, nur zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. "Auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Unsere Leistung war von Anfang bis Ende auf höchstem Niveau", sagte Doppel-Torschütze Kane. "Pro Tor eine Maß? Wäre keine gute Idee", scherzte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen auf die Frage nach dem Bierkonsum. Der Vorstandschef hatte auch gleich noch einen launigen Wiesn-Gruß an den BVB parat: "Wir sind die Verfolger von Dortmund - und werden sie dann schön jagen." Nach einem 7:0, sagte Klub-Patron Uli Hoeneß, sei erst mal "alles gut". Ende Oktober gastiert der BVB in München. Spätestens dann sollen die Machtverhältnisse wieder zurechtgerückt werden.

Nun geht es für die deutschen Nationalspieler um Kimmich und Tah aber erst mal zum DFB, am Donnerstag steht das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp an. Deutschland trifft in der Nations League in Amsterdam auf die Niederlande. Die Bayern reisen mit Wiesn-Euphorie an.

Bilder von den Bayern-Stars auf der Wiesn sehen Sie oben in unserer Galerie.