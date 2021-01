Fehlende Spannung in der Liga? Bayern-Vorstand Oliver Kahn regt zu neuen Ideen an

Nach überwundener Mini-Krise steht der FC Bayern mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Vorstand Oliver Kahn sagt deshalb zur fehlenden Spannung in der Bundesliga: "Nützt nichts, sich immer nur zu beklagen."

München - Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat bei dem Wunsch nach mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga angeregt, über verschiedene Ideen nachzudenken. "Es nützt nichts, sich immer nur zu beklagen. Dann müssen wir Lösungen finden und Lösungen anstreben", sagte Kahn am Sonntag bei "Sky 90".

In der "Fußballdebatte" sprach er die 50+1-Regel, die den Einfluss von Investoren beschränken soll, oder Anpassungen beim Format an – ohne sich für oder gegen eine Idee zu positionieren.

Kahn: "Müssen auf das internationale Abschneiden schauen"

Die Münchner wurden zuletzt achtmal nacheinander Deutscher Meister und führen die Tabelle auch in diesem Jahr wieder klar an. "Natürlich sind wir an Spannung interessiert, das ist ja auch die Essenz des Fußballs", sagte Kahn. Aber ein Verein wie der FC Bayern müsse eben auch auf das internationale Abschneiden schauen, weil man "im Konzert in Europa immer top" sein wolle.

Der 51-jährige Kahn ist seit über einem Jahr Vorstand beim FC Bayern. Nach dem Ende der Amtszeit von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 wird Kahn dessen Nachfolger als Vorstandsvorsitzender beim deutschen Rekordmeister.

In seiner aktiven Laufbahn galt Kahn als besonders ehrgeizig. Im aktuellen Bayern-Kader scheint der "Titan" jedoch seinen Meister gefunden zu haben: "Joshua Kimmich ist noch ehrgeiziger", sagte der frühere Weltklasse-Torwart.