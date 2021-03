FC Bayern will gegen Lazio Rom den nächsten Vereinsrekord einstellen

Seit mehr als zwei Jahren ist der FC Bayern in der Champions League mittlerweile ungeschlagen. Gegen Lazio Rom kann der Titelverteidiger einen Vereinsrekord einstellen – die Vorzeichen dafür stehen bestens.

München - Hansi Flick und die Champions League – das passt einfach! Seit seiner Amtsübernahme im November 2019 hat der Trainer des FC Bayern noch kein einziges Spiel in der Königsklasse verloren. Aus den bisherigen 15 Partien gab es alleine 14 Siege, einzig beim 1:1 bei Atlético Madrid in der Gruppenphase - die Bayern waren bereits für die K.o.-Runde qualifiziert - konnten die Münchner am Ende nicht über einen Erfolg jubeln.

FC Bayern mit bester Serie seit fast 20 Jahren

Insgesamt ist der Titelverteidiger nun schon seit 18 Champions-League-Spielen ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom 13. März 2019 (1:3 gegen den FC Liverpool). Holen die Bayern im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom am Mittwoch (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) mindestens ein Remis, würde das die Einstellung des bisherigen Vereinsrekords bedeuten.

Eine solche Serie gab es für den deutschen Rekordmeister zuletzt zwischen März 2001 und April 2002. In der Geschichte des Wettbewerbs blieb nur Manchester United (25 Spiele ohne Niederlage von 2007 bis 2009) länger unbesiegt, Ajax Amsterdam gelang dies von 1994 bis 1996 zudem ebenfalls in 19 Partien in Serie.

FC Bayern: Statistisch ist das Viertelfinale nur noch Formsache

Seit Flick bei den Bayern auf der Bank sitzt, haben die Münchner alle sechs Champions League-Heimspiele gewonnen – und das bei einem Torverhältnis von 18:3. Die Römer haben dagegen in diesem Wettbewerb nur eines ihrer vergangenen 15 Auswärtsspiele gewonnen (fünf Remis, neun Niederlagen).

Rein statistisch ist das Weiterkommen der Bayern nach dem überzeugenden 4:1-Sieg im Hinspiel ohnehin eher Formsache. Keine Mannschaft in der Geschichte der Champions League hat in einem K.o.-Duell je die nächste Runde verpasst, wenn das Hinspiel auswärts mit drei Toren Differenz gewonnen wurde. Vor dieser Saison gelang dies 88 Teams, alle 88 kamen weiter.