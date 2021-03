FC Bayern: Manuel Neuer fehlt im Abschlusstraining - Alexander Nübel gegen Lazio im Tor?

Torwart-Rochade in der Champions League? Kapitän Manuel Neuer hat zu Beginn des Abschlusstrainings vor dem Rückspiel gegen Lazio Rom gefehlt und könnte eine Pause bekommen, für ihn würde Alexander Nübel das Tor des FC Bayern hüten.

München - Bayern-Trainer Hansi Flick könnte Kapitän Manuel Neuer im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom eine Pause gönnen. Der 34-Jährige war am Dienstag beim Abschlusstraining in München nicht auf den Bildern zu sehen, die der deutsche Rekordmeister im Internet als Livestream veröffentlichte. Es war dabei aber nur die Anfangsphase der Einheit einsehbar. Vieles spricht dafür, dass Alexander Nübel am Mittwoch (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) zu seinem dritten Einsatz für die Münchner kommen könnte.

Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel in Rom könnte eine Neuer-Pause Sinn machen, denn im Normalfall sollte auf dem Weg ins Viertelfinale nichts mehr passieren. Der ehemalige Schalker Nübel, der bislang beim 3:0-Sieg im Pokal gegen den 1. FC Düren und beim 1:1 in der Gruppenphase der Königsklasse gegen Atlético Madrid zum Einsatz kam, wünscht sich mehr Spielpraxis. Stefan Backs, Berater des 24-Jährigen, hatte daher zuletzt einen Abgang seines Klienten vom Rekordmeister in den Raum gestellt.

Zu wenig Spielpraxis: Alexander Nübel vor Ausleihe?

Der Status Quo sei "unbefriedigend", weshalb man im Sommer "über eine Ausleihe nachdenken" müsse, sagte er im "kicker". Ähnlich hatte sich Backs bereits vor einigen Wochen gegenüber der AZ geäußert. Zwar fühle sich Nübel in München sehr wohl, aber "ein kleines Manko gibt es natürlich: Er muss irgendwann auf mehr Spiele kommen". Als möglicher Interessent wurde zuletzt die AS Monaco mit Niko Kovac gehandelt. Der Ex-Bayern-Trainer gilt als großer Fan des ehemaligen U21-Nationaltorhüters.

Wie Neuer könnte auch Kingsley Coman eine Verschnaufpause bekommen, der wie der schon länger verletzte Douglas Costa auf einem anderen Platz Laufrunden absolvierte.