FC Bayern: Thomas Müller mit Kampfansage an David Alaba - "Werde dir den Arsch versohlen"

Seit über zehn Jahren spielen David Alaba und Thomas Müller schon gemeinsam für den FC Bayern. Zum Abschied des Österreichers schickt Müller schon einmal eine Kampfansage an seinen langjährigen Teamkollegen.

München - Am Samstag endet die Ära von David Alaba beim FC Bayern. In seinen mehr als zehn Jahren im Trikot des Rekordmeisters gewann der Österreicher auf nationalem wie internationalem Parkett sämtliche Titel - bei jedem davon war freilich auch Bayern-Urgestein Thomas Müller dabei.

Zum Abschied richtet Müller in einem Video noch eine Dankesbotschaft an Alaba udn auch an Jérôme Boateng und Javi Martínez, deren Verträge ebenfalls auslaufen. Wohin es die drei zieht, ist noch offen. Doch vor allem auf ein Wiedersehen mit Alaba auf dem Platz scheint sich Müller besonders zu freuen.

Müller zu Alaba: "Du wirst es bereuen"

"Ich weiß noch nicht hundertprozentig, welcher Verein es wird. Aber egal, zu welchem du gehst: Du wirst es bereuen", so die scherzhafte Kampfansage des Angreifers, der gleich noch eine Ankündigung hinterher schickt: "Falls wir gegeneinander spielen, werde ich dir den Arsch versohlen."

Als Top-Kandidat auf eine Verpflichtung des Österreichers gilt aktuell Real Madrid. Bei den Königlichen könnte Alaba den Platz von Sergio Ramos einnehmen, dessen Zukunft über den Sommer hinaus noch nicht geklärt ist. Die Madrilenen haben sich mit den Bayern in den vergangenen Jahren zahlreiche heiße Schlachten geliefert. In der nächsten werden sich womöglich die alten Kumpels Müller und Alaba gegenüberstehen.