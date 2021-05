Einsatz-Garantie zum Abschied: Alaba, Boateng und Martínez dürfen gegen Augsburg ran

Am Samstagnachmittag verabschieden sich mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez drei der erfolgreichsten Spieler der Vereinsgeschichte vom FC Bayern. Vom ebenfalls scheidenden Trainer Hansi Flick gibt es gegen Augsburg eine Einsatz-Garantie.

Verabschiedet sich am Samstag vom FC Bayern: Trainer Hansi Flick

München - Das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) steht im Zeichen des Abschieds. Neben Erfolgscoach Hansi Flick und dessen Co-Trainer Hermann Gerland werden mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez auch drei prägende Gesichter des vergangenen Jahrzehnts ihr letztes Spiel für den Rekordmeister bestreiten.

Wie Flick auf seiner letzten Spieltags-Pressekonferenz mitgeteilt hat, wird das Defensiv-Trio gegen die bayerischen Schwaben auf jeden Fall zum Einsatz kommen. "Jeder von den Dreien, der in der Lage ist zu spielen, wird auch spielen", kündigte Flick an. Ob das Defensiv-Trio sogar in der Startelf stehen wird, verriet Flick aber nicht.

Flick wird wehmütig: "Habe die Reise einfach genossen"

Er selbst habe sich mit seinem Abschied aber noch nicht auseinandergesetzt. "Ich habe die Reise einfach genossen, die ich vor fast zwei Jahren angetreten bin", meinte Flick, dem die Wehmut dann aber doch anzumerken war: "So eine Mannschaft zu trainieren, ist etwas ganz Besonderes. Die Gier zu gewinnen und nach Toren, das hat mir sehr gut gefallen. Es war eine tolle Zeit, die jetzt zu Ende geht."

Flick hatte die Bayern im November 2019 von Niko Kovac übernommen und in der Folge zum historischen Sextuple geführt. Insgesamt stand er bislang in 85 Partien an der Seitenlinie, 69 davon wurden gewonnen. Mit einem Punkteschnitt von 2,53 ist er noch vor Pep Guardiola (2,52 Punkte) der erfolgreichste Trainer der Bayern-Geschichte.