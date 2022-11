FC-Bayern-Stars feiern Choupo-Moting mit Fotomontage bei Instagram

Erik Maxim Choupo-Moting ist einfach nicht zu stoppen. Seine Tor-Quote erinnert seine Teamkollegen schon an den Brasilianer Ronaldo. Mit einer Foto-Montage bei Instagram feierten sie beide Super-Stürmer.

München – Nach langen Auswärtsfahrten hat man auf dem Rückweg oft viel Zeit. Das kennt jeder Amateursportler. Anscheinend hatten auch Leroy Sané und Serge Gnabry nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern in Berlin Langeweile. Bei Instagram feierten sie die zwei Tore von Eric Maxim Choupo-Moting mit einer wunderbaren Fotomontage. Sie sollte an den Brasilianer Ronaldo erinnern.

FC Bayern Stars erinnern an den Brasilianer Ronaldo

"Il Fenomeno" – das Phänomen. So bezeichnete man den Fußball-Zauberer. Nicht nur deutsche Fußball-Fans erinnerten sich mit Schrecken an den Brasilianer. Das lag weniger an seiner Frisur als an seiner phänomenalen Tor-Quote.

Bei der WM 2002 schoss er die Brasilianer zum Finalsieg gegen Deutschland. Die Bilder vom niedergeschmetterten Oliver Kahn im Tor gingen genauso um die Welt wie die seltsame Frisur das Torschützen. Der Kopf war glatt rasiert, nur ganz vorn blieb eine Art Dreieck stehen.

Ronaldo lief bei der WM 2002 mit einer gewöhnungsbedürftigen Frisur auf. © IMAGO / Allstar

Eric Maxim Choupo-Moting mit neuer Frisur bei Instagram?

Diese Frisur wurde jetzt mit einem Fotomontage-Programm auch auf den sonst blondierten Kopf von Choupo-Moting gesetzt. Leroy Sané und Serge Gnabry posteten das Bild bei Instagram und amüsierten sich wahrscheinlich köstlich auf der Reise zurück nach München.

Dass Choupo-Moting mit dieser Frisur bei der WM antritt, ist allerdings mehr als fraglich. Im Moment ist er als Bayern-Blondie auf Torejagd. Die phänomenale Tor-Quote, jeweils Treffer in den letzten sieben Spielen, darf er aber gerne beibehalten.