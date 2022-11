Bescheidener Dauerbrenner: Jamal Musiala zaubert bei knappem Bayern-Sieg

Mit acht Treffern ist Jamal Musiala der Top-Torjäger beim deutschen Rekordmeister. Dennoch bleibt der 19-Jährige bescheiden.

Trifft auch im dritten Spiel in Folge: Bayern-Youngster Jamal Musiala.

München - Er trifft und trifft und trifft. Die Rede ist von Jamal Musiala. Mit seinem achten Saisontreffer gegen Hertha BSC ist der Ballkünstler weiter Top-Torschütze des FC Bayern.

Dennoch gab sich Musiala nach dem Sieg gegen die Alte Dame bescheiden: "Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ich bin froh der Mannschaft zu helfen."

Torhunger von Musiala noch nicht gestillt

Und das macht Musiala derzeit nicht nur mit seinen Toren. Mit fünf Vorlagen ist der 19-Jährige in dieser Saison auch der Assist-König der Münchner. Nur in drei absolvierten Ligaspielen kam Musiala nicht auf eine Torbeteiligung.

Geht es nach dem schlaksigen Stürmer soll sich dieser Lauf auch fortsetzen: "Ich will immer besser werden und noch mehr Tore schießen." Schon am kommenden Dienstag (20.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) kann Musiala an seine Leistung anknüpfen. Da trifft der FC Bayern im letzten Heimspiel vor der Winterpause auf Werder Bremen.