FC Bayern: So geht es mit Hermann Gerland, Miroslav Klose und Co. weiter

Neben Hansi Flick könnten weitere Bayern-Trainer am Saisonende gehen. Ein Überblick der AZ.

München - Nach 18 Monaten und insgesamt sieben Titeln wird die Zusammenarbeit zwischen Hansi Flick und dem FC Bayern voraussichtlich am 22. Mai enden - mit dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg und der neunten Meisterschale in Folge für die Münchner. Flick sieht seine Zukunft beim DFB. Was aber passiert im Sommer mit Flicks Co-Trainern beim FC Bayern? Die AZ gibt einen Überblick.

Miroslav Klose kritisiert Kommunikation beim FC Bayern

Wer ebenfalls gehen könnte: Vor allem bei Miroslav Klose (42) stehen die Zeichen auf Abschied. Es sei zwar "überhaupt kein Problem", dass Bayern noch nicht mit ihm über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags gesprochen habe, sagte Klose dem "Kicker": "Was mich wirklich nachdenklich macht, ist aber, wie hier gerade miteinander kommuniziert wird."

Er meinte den Streit zwischen Flick und Hasan Salihamidzic: "Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge haben diesen Verein zu einem Weltverein gemacht, weil es ihnen immer um den FC Bayern ging und nicht um persönliche Eitelkeiten."

Nagelsmann bringt seine Co-Trainer zum FC Bayern mit

Klose könnte mit Flick zum DFB wechseln, ebenso wie Assistent Danny Röhl (31/Vertrag bis 2023). Der Grund: Flicks designierter Nachfolger Julian Nagelsmann (33) wird sein eigenes Co-Trainer-Team um den Ex-Löwen Moritz Volz (38) mitbringen.

Wer bleibt: Auf Bayern-Urgestein Hermann Gerland (66) will Nagelsmann wohl kaum verzichten. Torwarttrainer Toni Tapalovic (40) und Fitnesschef Holger Broich (46) setzen ihre Tätigkeit höchstwahrscheinlich ebenfalls fort.