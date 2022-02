FC Bayern: Richards und Sabitzer auch gegen Fürth blass - doch von Nagelsmann gibt es Rückendeckung

Bayerns Rotationsspieler Omar Richards und Marcel Sabitzer konnten auch gegen den Tabellenletzten aus Fürth nicht überzeugen. Von Julian Nagelsmann gab es nach dem 4:1-Erfolg dennoch Lob.

München - Die Aufstellung des FC Bayern gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte gleich zwei Überraschungen parat: Omar Richards durfte hinten links in der Viererkette mal wieder von Beginn an ran, Marcel Sabitzer startete auf dem rechten Flügel.

Doch beide Ergänzungsspieler (jeweils AZ-Note 5) konnten auch beim 4:1-Erfolg gegen das Liga-Schlusslicht nicht wirklich überzeugen – mal wieder!

Richards zur Halbzeit ausgewechselt

Richards, der erstmals seit Mitte November wieder in der Startelf der Münchner stand, merkte man die fehlende Spielpraxis an. "Omar war auf dem linken Flügel häufig etwas einsam. Wir haben es nicht geschafft ihn freizuspielen. Er musste oft wieder abdrehen", erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der Engländer verursachte den Freistoß vor dem 0:1 der Fürther kurz vor der Pause, Bayerns Coach bezeichnete die Aktion als "unglücklich". Zur Halbzeit wurde der 24-Jährige dann ausgewechselt, mit seiner Leistung hatte das laut Nagelsmann aber nichts zu tun.

Nagelsmann: Sabitzer? "Sind absolut zufrieden"

Schützend stellte sich der Trainer der Münchner auch vor Sabitzer, der weiterhin auf seine erste Torbeteiligung beim deutschen Rekordmeister wartet. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, war sehr aggressiv. Er kommt im Training immer besser in die Spur, da sind wir absolut zufrieden", erklärte der 34-Jährige.

Doch einen bleibenden Eindruck auf dem Rasen hinterließ auch Sabitzer nicht. Im Spiel nach vorne konnte der Österreicher in der ersten Halbzeit keinerlei Akzente setzen und blieb weitestgehend ideenlos. Hinten fälschte er den Freistoß von Branimir Hrgota dann unglücklich ins eigene Tor ab.

Sabitzer gegen Frankfurt erneut in der Startelf?

In der zweiten Hälfte agierte Sabitzer dann im Zentrum neben Joshua Kimmich. Nennenswerte Aktionen blieben aber auch auf der Sechs aus. Doch Nagelsmann war mit der Leistung des 27-jährigen Mittelfeldspielers zufrieden: "Sabi hat es ordentlich gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit", setzte der Bayern-Trainer zur Erklärung an. "Das ist das, was man nicht immer so offensichtlich sieht. Aber er hat gegen Nielsen die langen Bälle clever verteidigt, sodass da keine Standardsituationen oder zweiten Bälle entstehen, sondern hat das mit dem Körper sehr clever gemacht, was unglaublich wichtig war, um Druck zu erzeugen und das Spiel nicht viel in unserer Hälfte zu haben."

Am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) könnte Sabitzer erneut die Chance von Beginn an erhalten, Teamkollege Corentin Tolisso fällt mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen aus. Vielleicht klappt es für den Sommerneuzugang von RB Leipzig ja dann mit seiner ersten Torbeteiligung im Bayern-Trikot...