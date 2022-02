Bayern-Star verletzt: Diagnose Muskelfaserriss bei Corentin Tolisso

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen wohl auf Corentin Tolisso verzichten. Die Diagnose: Muskelfaserriss. Auch Lucas Hernández muss das Spiel gegen Greuther Fürth vorzeitig beenden.

München - Trotz des deutlichen 4:1-Erfolgs des FC Bayern über Greuther Fürth muss das Team von Julian Nagelsmann einen Rückschlag einstecken.

Faserriss bei Tolisso - Entwarnung bei Hernández

Wie Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel bestätigte, hat sich Mittelfeldspieler Corentin Tolisso einen Muskelfaseriss zugezogen: "Tolisso hat einen Faserriss. Pech auf der einen Seite, aber auch zum Glück nicht mehr. Das hatten wir zuerst befürchtet", sagte Nagelsmann bei "DAZN" nach dem Spiel. Bereits in der 25. Minute musste der Franzose ausgewechselt werden und zeigte da bereits eine mögliche Verletzung an.

Bei Lucas Hernández, der ebenfalls vorzeitig ausgewechselt werden musste, gab Nagelsmann Entwarnung: "Bei Lucas ist es nicht so schlimm, er hat nur eine Verhärtung in der Wade", so der 34-Jährige.

Ein echter Härteteste in der Liga wartet auf die Münchner am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker), wenn Bayer Leverkusen in die Allianz Arena kommt.