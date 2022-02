Einzelkritik zum FC Bayern gegen Fürth: Lewandowski gnaden-, Sabitzer ideenlos

Die Bayern berappeln sich nach einer schwachen ersten Hälfte in der Halbzeit und kommen in der zweiten Halbzeit gegen Greuther Fürth mit voller Wucht und vier Toren zurück. Die Noten für die Spieler.

München – Souverän war das wieder nicht, aber am Ende doch erfolgreich: Der FC Bayern besiegt Greuther Fürth nach Rückstand mit 4:1, Torjäger Robert Lewandowski ragt heraus. Die Einzelkritik der AZ.

Wackelige Defensive - Ulreich beim Rückstand chancenlos

SVEN ULREICH, NOTE 3: Nach fünf Gegentoren in zwei Partien als Neuer-Ersatz souverän. Lange Zeit kaum gefordert, packte dann gegen Lewelings Schuss zu (27.). Beim Freistoß zum 0:1 ohne Chance.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 4: Der Franzose hatte im Hinspiel die Rote Karte gesehen, diesmal kontrollierter unterwegs. Aber auch nicht überzeugend, mit wenig Offensivdrang ausgestattet.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 3: Zurück in der Startformation, nachdem er in Salzburg zuschauen musste. Der Ex-Leipziger wirkte zunächst unsicher, leistete sich einige Fehler im Passspiel. Wurde besser.

LUCAS HERNÁNDEZ, NOTE 4: Der Franzose agierte diesmal als linker Innenverteidiger in der Viererkette. Ging gewohnt hart zur Sache, nicht immer clever. Starker Zweikampf gegen Nielsen (40.).

OMAR RICHARDS, NOTE 5: Etwas überraschend kam der englische Linksverteidiger zu seinem neunten Liga-Einsatz in dieser Saison, zuletzt hatte er am 19. November starten dürfen. Die fehlende Spielpraxis merkte man Richards an, ihm gelang kaum etwas. Kam im Strafraum nach Sané-Pass knapp zu spät (37.). Verursachte den Freistoß vor dem 0:1. Zur Pause raus.

Kimmich als Antreiber, Tolisso verletzt raus

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Im Hinspiel Torschütze mit ganz viel Übersicht, diesmal vor allem als Kämpfer und Antreiber gefragt. Viele seiner Kollegen traten ein bisschen schläfrig auf.

CORENTIN TOLISSO, NOTE 3: Erneut an der Seite von Kimmich im Zentrum aufgeboten, in der Anfangsphase offensiv sehr auffällig. Dann im Pech: Musste nach einem Zweikampf raus, das sah nach einer muskulären Verletzung am hinteren Oberschenkel aus.

Musste nach nur 20 Minuten gegen Fürth ausgewechselt werden: Corentin Tolisso. © imago images/nordphoto GmbH / Straubmeier

MARCEL SABITZER, NOTE 5: Der Österreicher, für den es bislang enttäuschend lief bei Bayern, durfte sich von Beginn an beweisen. Das gelang ihm nicht. Ohne Ideen im Spiel nach vorne, lenkte Hrgotas Freistoß unglücklich ins eigene Tor ab (42.).

Müller erzwingt Eigentor, Lewandowski vollstreckt in Halbzeit zwei

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit probierte er es direkt mit links – gehalten. Lange blass, wurde dann stärker. Seine 19. Torvorlage in dieser Saison brachte Fürths Griesbeck im eigenen Kasten unter.

LEROY SANÉ, NOTE 4: Anfangs noch bemüht und dynamisch, danach lange nicht mehr zu sehen. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: In der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel eingebunden, sah nach einem Frustfoul die Gelbe Karte (45.). Dann traf er kurz nach der Pause aus wenigen Metern zum 1:1 (46.). Machte mit dem 3:1 alles klar.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Früh für Tolisso eingewechselt (25.), sorgte für Schwung und servierte Lewandowski perfekt das 1:1 und Choupo das 4:1.

Choupo-Moting: Der Joker sticht wieder

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Der Stürmer kam nach dem Seitenwechsel für Richards in die Partie, er sollte die Offensive beleben. Das klappte. Choupo erzielte den Endstand.

Spiel gedreht: Choupo-Moting (r.) markierte mit dem 4:1 den Schlusspunkt gegen die SpVgg Greuther Fürth. © imago images/MIS

NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Für den angeschlagenen Hernández eingewechselt (53.). Solide Vorstellung, Vorlage zum 3:1.

MARC ROCA und PAUL WANNER kamen zu spät für eine Bewertung.