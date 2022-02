Ryan Gravenberch: Ein Ajax-Juwel fürs Mittelfeld des FC Bayern?

Der FC Bayern ist am niederländischen Talent Ryan Gravenberch dran. Bis zu 30 Mio. Ablöse?

München - Im Sommer soll, ja muss Verstärkung her - da ist man sich beim FC Bayern einig. Obwohl der finanzielle Spielraum nicht so groß ist wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie. Laut Medienberichten aus den Niederlanden machen die Münchner nun Jagd auf ein Mittelfeld-Juwel von Ajax Amsterdam.

Ryan Gravenberch? Tolisso-Abgang würde Bedarf beim FC Bayern schaffen

Sein Name: Ryan Gravenberch, gerade 19 Jahre alt und bereits Nationalspieler. Es soll schon Gespräche zwischen Bayern und Gravenberchs Management um Star-Berater Mino Raiola gegeben haben, der Spieler favorisiert offenbar einen Wechsel nach München. Mehrere Topklubs sind an Gravenberch interessiert.

Knackpunkt könnte die Ablösesumme werden. Ajax ruft wohl 25 bis 30 Millionen Euro auf, Bayern möchte eigentlich keine hohen Investitionen im Sommer tätigen. Andererseits: Sollte Corentin Tolisso (27) den Klub ablösefrei verlassen, muss starker Ersatz her. Beim Franzosen ist noch keine Entscheidung gefallen.