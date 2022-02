FC Bayern: Offensiv-Duo gibt Entwarnung - Coman und Gnabry wieder fit

Am Freitag musste Julian Nagelsmann im Training noch auf Serge Gnabry und Kingsley Coman verzichten. Tags darauf meldete sich das flinke Duo wieder fit zurück.

München - Aufatmen beim FC Bayern. Nachdem Kingsley Coman und Serge Gnabry am Freitag noch leicht angeschlagen das Mannschaftstraining verpasst hatten und für das Wochenende auszufallen drohten, meldeten sich die beiden Offensivspieler am Samstag wieder fit und einsatzbereit für das Spiel am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr live bei DAZN und im AZ-Liveticker).

Gnabry und Coman gegen Fürth wieder fit

Nach der der Champions-League-Begegnung der Bayern gegen Salzburg am Mittwoch (1:1) klagte Gnabry über muskuläre Probleme, Coman hatte mit Wadenproblemen zu kämpfen. Beide mussten bei der Trainingseinheit am Freitag noch aussetzen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben aber beide Offensivspieler am Samstag am Abschlusstraining teilgenommen und stehen damit Bayern-Coach Julian Nagelsmann gegen den Tabellenletzten zur Verfügung

Für Jamal Musial hingegen kommt ein Einsatz gegen die Franken noch zu früh. Nach seiner Corona-Infektion kehrte der 18-Jährige erst am Donnerstag aus seiner Quarantäne zurück und konnte bisher nur eine halbstündige individuelle Trainingseinheit absolvieren.