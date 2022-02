Bayern-Torwart Neuer meldet sich aus Reha: "Ich mache gute Fortschritte"

Zwei Wochen nach seiner Operation meldet sich der Torhüter des FC Bayern positiv und optimistisch aus der Reha. Trotzdem wird Manuel Neuer wohl noch einige Wochen ausfallen.

Manuel Neuer ist zwei Wochen nach seiner Knie-OP in der Rehabilitation voll im Programm. "Mir geht es sehr gut. Alles läuft wie geplant - und ich mache gute Fortschritte", sagte der Torhüter des FC Bayern in einer Fan-Fragerunde auf Instagram.

Dazu teilten der FC Bayern und er auch mehrere Eindrücke vom Training in der Reha und kommentierten dazu: " Hard work in the last days! Fingers crossed for the team today!"

Neuer wird wohl noch einige Wochen fehlen

Außerdem berichtete Neuer weiter: "In der Reha trainiere ich normalerweise zweimal am Tag. Vor und nach den Einheiten habe ich noch Behandlungen bei den Physiotherapeuten. Wenn ich gesund und fit bin, trainiere ich dann aber nur noch einmal am Tag - auch in meiner Freizeit". Trotzdem wird Neuer den Bayern wohl noch bis zu vier Wochen fehlen .

Der 35-Jährige war nach dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig und Knieschmerzen überraschend am Innenmeniskus des rechten Knies operiert worden. Bereits Anfang Januar war Neuer wegen einer Coronainfektion ausgefallen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der gesamte Verein hoffen daher auf eine schnelle Rückkehr, auch mit Blick auf die kommenden Spiele.