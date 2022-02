Manuel Neuer fällt nach Knie-Operation mehrere Wochen aus

Torwart Manuel Neuer (35) wurde am Sonntag am rechten Kniegelenk operiert, das gab der FC Bayern München bekannt. Der Verein muss jetzt mehrere Wochen auf den Weltklasse-Torhüter verzichten.

München - Wie der Verein mitteilt, sei Manuel Neuer am Sonntag "erfolgreich" am rechten Kniegelenk operiert worden. Der Kapitän fällt dadurch "in den kommenden Wochen" aus.

Manuel Neuer: Kapitän des FC Bayern Münchens am Kniegelenk operiert

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hofft auf eine schnelle Rückkehr von Manuel Neuer: "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist."

Manuel Neuer: Schmerzen am Meniskus

Neuer wird das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel am 16. Februar gegen den FC Salzburg verpassen. Der Sportsender Sky berichtet von einer drei- bis vierwöchigen Pause. Neuer soll über Schmerzen am Meniskus nach dem Leipzig-Spiel geklagt haben.

Manuel Neuer äußert sich schon über Beginn des Aufbautrainings

Auf Instagram meldete sich Manuel Neuer nach dem Eingriff auch schon selbst zu Wort: "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie. Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz. Grüße aus dem Krankenhaus, Euer Manuel."

Der FC Bayern gewann am Samstag gegen RB Leipzig mit 3:2. Das war Neuers 310. Bundesliga-Sieg. Der 35-Jährige stellte damit einen weiteren Kahn-Rekord ein.

Manuel Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern. Sein aktueller Vertrag ist bis 30. Juni 2023 datiert, über eine baldige Verlängerung bis 2025 wurde schon spekuliert.