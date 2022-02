28 Saisontore: Knackt Bayerns Lewandowski seinen eigenen Fabel-Rekord?

Er trifft und trifft und trifft: Bayern-Star Robert Lewandowski schnürt gegen Fürth einen Doppelpack und könnte in dieser Saison wieder einen historischen Bestwert aufstellen.

München - Knackt Robert Lewandowski seinen Bundesliga-Torrekord aus der Vorsaison gleich im ersten Anlauf? Der Weltfußballer steht nach seinem Doppelpack für den FC Bayern beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntagabend schon wieder bei 28 Treffern, exakt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit.

Da war es dem Polen gelungen, am Ende mit 41 Toren Gerd Müllers lange Zeit für unantastbar gehaltene Bestmarke von 40 Treffern in der Spielzeit 1971/72 zu übertreffen. Elf Spieltage bleiben Lewandowski, um den eigenen 41-Tore-Rekord nochmals zu toppen. Er sei "immer stolz", wenn er Tore erziele, sagte der Torjäger am Sonntagabend nach dem Spiel.

Mit seinem Doppelpack gegen das Kleeblatt komplettierte Lewandowski auch seine persönliche Torsammlung. Der 33-Jährige hat nun gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen.