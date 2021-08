FC Bayern: Rekordjäger Thomas Müller schwärmt von Julian Nagelsmann

"Es kann in eine richtig gute Richtung gehen", sagt der Bayern-Star, der einen neuen Rekord jagt.

Er will seinen elften Meistertitel mit dem FC Bayern holen: Thomas Müller.

München - Für den FC Bayern geht es in der kommenden Saison um den zehnten Meistertitel in Folge, für Thomas Müller (31) um noch mehr: Mit seiner elften Schale insgesamt könnte der Offensivstar zum alleinigen Rekordmeister aufsteigen, derzeit teilt er sich Platz eins noch mit David Alaba.

Doch der Österreicher ist bekanntlich zu Real Madrid gewechselt und kann nicht mehr nachlegen. Dementsprechend motiviert geht Müller in die neue Spielzeit - und setzt seine Hoffnungen dabei auch auf den neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Müller erkennt unter Nagelsmann "eine leichte Euphorie"

"Ich habe ihn seit drei Tagen im Mannschaftstraining erlebt und diese leichte Euphorie, die da ist, auch wenn wir die Testspiele nicht gewinnen konnten", sagte Müller am Rande der Team-Präsentation in der Münchner Arena: "Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass Julian Nagelsmann mit uns etwas aufbauen und in eine richtig gute Richtung gehen kann." Lobende Worte für den Trainer, der im Mannschaftskreis sehr gut ankommt - auch bei den Routiniers wie Müller oder Kapitän Manuel Neuer.

Doch natürlich müssen auch bei Nagelsmann sofort die Ergebnisse stimmen. "In der Vorbereitung hat man keinen Druck", erklärte Müller: "Wichtig wird es dann, wenn es um Punkte geht." Er hoffe, dass sich die Zusammenarbeit mit Nagelsmann "relativ zügig schon in Punkten niederschlägt", so Müller, aber das Kennenlernen dauere "logischerweise ein bisschen".