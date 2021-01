FC Bayern: Platzverweis gegen TSV 1860 - Joshua Zirkzee versemmelt die Top-Chance

Es läuft einfach nicht bei Joshua Zirkzee: Nach einer deutlichen Ansage von Hansi Flick hätte der junge Angreifer im Derby gegen den TSV 1860 liefern sollen - flog aber nach einem überharten Einsteigen gegen Marco Hiller vom Platz.

München - Derby-Pleite und Platzverweis: Joshua Zirkzee erwischte am Samstag einen Tag zum Vergessen!

Was war passiert? In der 25. Spielminute wuselte sich Zirkzee im Strafraum an mehreren Gegenspielern des TSV 1860 vorbei in den Fünfer, doch Löwen-Keeper Marco Hiller kam heraus und schnappte sich die Kugel. Anstatt zurückzuziehen ging Zirkzee volles Risiko und traf den Torhüter mit offener Sohle im Gesicht. Unabsichtlich zwar, aber eben auch absolut fahrlässig.

Für diesen Tritt ins Gesicht von Marco Hiller flog Joshua Zirkzee vom Platz. © imago images / Sven Simon

Zirkzee fliegt nach Tritt ins Gesicht von Hiller vom Platz

Hiller hatte dabei noch Glück im Unglück und kam mit einem Cut davon. Nur ein, zwei Zentimeter weiter rechts, und die Stolle hätte sich in sein Auge gebohrt. Der zunächst blutüberströmte Torhüter konnte nach minutenlanger Behandlung weiterspielen, in der Halbzeit wurde die Wunde genäht.

Zirkzee hingegen hatte Feierabend. Schiedsrichter Martin Petersen zeigte dem 19-Jährigen wegen seines überharten Einsteigens völlig zurecht die Rote Karte. Der junge Niederländer entschuldigte sich daraufhin bei Hiller und trottete mit übers Gesicht gezogenem Trikot vom Platz. Die kleinen Bayern konnten die Unterzahl in den folgenden knapp 60 Minuten nicht kompensieren und verloren schlussendlich verdient mit 0:2.

"Der Platzverweis hat das Spiel komplett verändert. Mit einem Mann weniger in einem Derby zu agieren - das macht die ganze Situation natürlich kompliziert", konstatierte Trainer Holger Seitz nach der Partie und kündigte an, am Sonntag seinem Rot-Sünder über die Szene sprechen zu wollen.

FC Bayern: Flick mit klarer Ansage an Zirkzee

Für Zirkzee bedeutet der Platzverweis im Derby einen vorläufigen Tiefpunkt nach monatelanger Stagnation. In der ersten Mannschaft spielt der 19-Jährige derzeit keine Rolle, im Klub zeigt man sich unzufrieden mit Einstellung und mangelnder Entwicklung des Sturm-Juwels. Erst unter der Woche hatte Chefcoach Hansi Flick eine deutliche Ansage an den jungen Niederländer geschickt.

"Aus dem Training bei den Profis kann er viel mitnehmen. Aber dann muss er bei der U23 zeigen, was er kann. Das erwarten wir von ihm", meinte der Triple-Coach und wurde deutlich: "Dann muss er sich in den Dienst der Mannschaft stellen und dafür sorgen, dass die zweite Mannschaft die Spiele gewinnt, wenn er dabei ist."

Am Samstag hat er genau das Gegenteil getan. Dabei wäre ausgerechnet das Derby die Top-Chance für den Stürmer gewesen, um mal wieder positiv auf sich aufmerksam zu machen.