FC Bayern: Personallage in der Abwehr entspannt sich  Kimmich gegen Berlin wieder im Mittelfeld?

Die Corona-Lage beim FC Bayern hat sich wieder beruhigt. Vor allem in der Abwehr stehen Julian Nagelsmann wieder deutlich mehr Alternativen zur Verfügung – womöglich kehrt Joshua Kimmich gegen Hertha BSC wieder ins Mittelfeld zurück.

München – Der Trainingsplatz an der Säbener Straße ist wieder gut gefüllt. Mit Lucas Hernández kehrte am Sonntag der letzte Corona-Infizierte aus der Quarantäne zurück und absolvierte einige Teile des Spielersatztrainings.

Derzeit fehlen dem deutschen Rekordmeister lediglich vier Profis: Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide beim Afrika-Cup im Einsatz), Leon Goretzka (Patellasehnen-Probleme) und Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung). Vor allem die Lage, in der zu Jahresbeginn arg gebeutelten Defensive, entspannt sich allmählich wieder.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Upamecano, Nianzou und Hernández stehen wieder zur Verfügung

Eine Tatsache, die neben Julian Nagelsmann auch Joshua Kimmich freuen dürfte. Aufgrund des Personalengpasses musste der 26-Jährige zum Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach (1:2) und gegen Köln (4:0) erneut auf der ungeliebten Rechtsverteidiger-Position aushelfen. Benjamin Pavard, Bayerns eigentliche Stammkraft rechts hinten, agierte beide Male neben Niklas Süle in der Abwehrzentrale.

Doch mit Dayot Upamacano, der am vergangenen Samstag bereits im Kader stand, Tanguy Nianzou (Joker-Comeback gegen Köln) und Hernández stehen Nagelsmann wieder zahlreiche Alternativen in der Innenverteidigung zur Verfügung.

Kimmich gegen Hertha BSC als Rechtsverteidiger

Pavards mögliche Rückversetzung auf die Außenverteidiger-Position hätte folglich auch Auswirkungen auf Kimmich. Läuft Deutschlands frisch gekürter Nationalspieler des Jahres am Sonntag in Berlin (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) wieder auf der Sechs auf? Ja – zumindest wenn es nach Kimmichs Wunschvorstellungen geht.

Doch die Entscheidung dürfte Nagelsmann nicht ganz so leicht fallen, schließlich überzeugten seine zwei Vertreter Corentin Tolisso und Marc Roca in Bayerns Mittelfeldzentrale. "Er ist ein sehr guter Spieler von dem ich viel halte", sagte der Bayern-Coach nach dem 4:0-Erfolg gegen Köln über Tolisso. Auch den "selbstlosen" Roca lobte Nagelsmann zuletzt in höchsten Tönen...