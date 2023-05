FC Bayern oder Borussia Dortmund – wer holt sich im Schneckenrennen die Schale?

Spannung im Bundesliga-Endspurt. Wer holt sich die Schale und wo wird am Ende gefeiert? Schlägt Borussia Dortmund noch mal gegen den FC Bayern zurück?

München – Endlich herrscht in der Bundesliga ein Szenario, das der Fußball-Fan sonst nur aus dem Ausland kennt: Der Meisterkampf ist spannend. Und es geht dabei um die wichtigen Fragen: FC Bayern oder Borussia Dortmund? Marienplatz oder Borsigplatz? Wo wird am Ende gefeiert? Eine kleine Spurensuche vor dem Saison-Finale.

Borussia Dortmund verspielt gegen Bochum die Tabellenführung

Punkt eins: die Fans. "Deutscher Meister wird nur der BVB", sang das Westfalenstadion nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt, so laut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Woche darauf gab es beim 1:1 in Bochum die kalte Dusche. Die Anhänger vom VfL pflegen seit 50 Jahren eine Fanfreundschaft mit dem FC Bayern und revanchierten sich ihrerseits lautstark.



Und in der Allianz Arena? Da ist man spätestens nach der 70. Minute (und dem Führungstreffer) gegen Hertha BSC wieder voller Zuversicht.

Thomas Müller feiert in den Katakomben beim FC Bayern

Punkt zwei: die Spieler. Die Arena oben feierte die zurückgewonnene Tabellenführung. Unten im Keller rief der grinsende Thomas Müller den wartenden Medienvertretern zu: "Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding." Klare Aussagen.



Auch Bayernboss Oliver Kahn zeigte sich zufrieden mit dem Platz an der Sonne: "In so einer Phase geht es nicht darum, den Schönheitspreis zu gewinnen, sondern darum, zu gewinnen und die Tabellenführung zu übernehmen".

Im Ruhrgebiet lebt die Hoffnung zumindest bei den Spielern. Youssoufa Moukoko beantwortete die Frage, warum der Meisterkampf noch nicht vorbei ist: "Weil wir uns von keinem Gegner, von keinem Schiri, von keiner Krankheit aufhalten lassen. Wir glauben daran, wir sind fest davon überzeugt."

Der FC Bayern hat den Vorteil der Vorlage

Punkt drei: der Endspurt. Zwölf Punkte gibt es für beide Teams noch zu holen. Beim Blick auf das Restprogramm des BVB und des FC Bayern fällt auf, dass die Dortmunder drei ihrer verbleibenden vier Partien im Westfalenstadion bestreiten. Vorteil BVB?



Am 13. Mai spielt Dortmund allerdings erst um 18.30 Uhr gegen Gladbach, während die Münchner bereits um 15.30 Uhr den Abstiegskandidaten FC Schalke 04 empfangen. Die Münchner könnten vorlegen und den Druck erhöhen. Vorteil Bayern?

Das Restprogramm des FC Bayern:

6. Mai: SV Werder Bremen (A)

13. Mai: FC Schalke 04 (H)

20. Mai: RB Leipzig (H)

27. Mai: 1. FC Köln (A)

Das Restprogramm des BVB:

7. Mai: VfL Wolfsburg (H)

13. Mai: Borussia Mönchengladbach (H)

21. Mai: FC Augsburg (A)

27. Mai: 1. FSV Mainz 05 (H)

FC Bayern und Borussia Dortmund sind Spezialisten im Saisonfinale

Punkt vier: die Vergangenheit. In den letzten Spielzeiten wurde die Mannschaft, die am 30. Spieltag ganz oben stand, auch meistens Deutscher Meister. Unvergessen jedoch das Saisonfinale 2001, als sich der FC Bayern in letzter Sekunde die Schale gegen Schalke 04 schnappte. 2007 verspielte S04 die Meisterschaft noch gegen den VfB Stuttgart.



Und der BVB? 2002 gelang die wilde Aufholjagd gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself ging aus dem 30. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung in die letzten vier Partien – am Ende war die Party am Borsigplatz in Dortmund angesagt.

Wie es diese Saison ausgehen wird, wird Fußball-Deutschland spätestens am 27. Mai wissen. Dann geht eine spannende Bundesliga-Saison zu Ende.