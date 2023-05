Nach Sieg des FC Bayern: Thomas Tuchel veräppelt ESPN-Reporter im Live-Interview

Nach dem Bayern-Sieg gegen Hertha BSC war Thomas Tuchel in bester Laune – zum Leidwesen eines ESPN-Reporters.

München - 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC, Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückerobert: Thomas Tuchel war nach dem Arbeitssieg gegen die Hauptstädter in bester Laune.

So auch in einem Interview mit ESPN. Bevor der Bayern-Coach mit Reporter Archie Rhind-Tutt live auf Sendung ging, kam es zu einem lustigen Smalltalk – die Mikros waren dabei schon an.

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit Mode-Frage an Reporter

Tuchel sprach den ESPN-Reporter auf seine türkis-rot-graue Trainingsjacke an: "80er-Style, 90er?" Rhind-Tutt entgegnete sofort: "20 Euro auf dem Flohmarkt! Geht das für Sie?"

Tuchel antwortete prompt: "Natürlich, ich habe ähnliches Zeug." Live auf Sendung möchte der 49-jährige Coach der Münchner dann nichts mehr von der Jacke wissen.

Thomas Tuchel lässt Reporter auflaufen: "Sowas würde ich nie behaupten!"

"Thomas hat mir gerade gesagt, er hat zu Hause etwas Ähnliches wie dieses hier. Korrekt?", lautete der Interview-Einstieg des Reporters. "So etwas würde ich nie behaupten", erwiderte Tuchel und ließ damit Rhind-Tutts auflaufen.

Der Reporter nahm dies allerdings mit Humor, lachte und schob lediglich ein "vorsichtig" hinterher. Im Anschluss startete der Reporter mit Fragen zum Spiel und brachte das Interview souverän zu Ende.