Drei Bypässe: Herz-Eingriff bei Bayern-Legende Franz "Bulle" Roth

Der 77-Jährige stand wohl kurz vor einem Herzinfarkt. Franz "Bulle" Roth sagt: "Es war fünf vor Zwölf."

München - In den Siebziger Jahren war er eine der größten Legenden des FC Bayern, gewann mit dem Team um Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller zwischen 1974 und 1976 dreimal in Folge den Europacup der Landesmeister.

Doch erst vor wenigen Monaten, im vergangenen Februar, hat Franz "Bulle" Roth den größten Kampf seines Lebens gewonnen: Der 77-Jährige überstand eine schwere und ungeplante Operation am offenen Herzen.

Franz "Bulle" Roth: "Dachte, jetzt ist es aus"

"Ich spürte plötzlich ein Stechen in der Brust. Ich dachte, jetzt ist es aus", sagte Roth über den Vorfall am 12. Februar in Bogenhausen, als er seine Lebensgefährtin besuchte. Roths Partnerin holte umgehend Hilfe, sodass der frühere Bayern-Profi zeitnah im Isar-Herzzentrum behandelt werden konnte.

Einige Tage später folgte die Herz-OP. "Mir ging die Düse. Der Oberkörper würde mit der Stichsäge geöffnet und die OP am offenen Herzen durchgeführt", erklärte Roth: "Das wäre schonender als mit der Herz-Lungen-Maschine, und man regeneriert schneller."

Nach drei Wochen Reha: Franz "Bulle" Roth auf dem Weg der Besserung

Bei dem Eingriff seien gleich drei Bypasse gesetzt worden. Roth: "Es war fünf vor Zwölf. Der da oben wollte mich noch nicht."

Nach elf Tage Klinik und drei Wochen Reha in der Lauterbacher Mühle am Starnberger See geht es Roth inzwischen wieder besser. Langsam steigert er die Belastung. "Aber der Körper braucht sechs Monate, um die Lebensqualität zurückzugewinnen", sagte Roth, der nun eine circa 30 Zentimeter lange Narbe auf der Brust hat – eine Erinnerung an den größten Kampf seines Lebens.