FC Bayern: Niklas Süle fehlt wegen Rückenproblemen im Training

München - Am Donnerstag musste EM-Rückkehrer Niklas Süle das Training vorzeitig abbrechen – mit Rückenproblemen ging es für den Innenverteidiger nicht mehr weiter. Auch einen Tag später war bei Süle nicht an Training zu denken, die Schmerzen im Rücken plagen ihn weiter.

Damit wird er mit ziemlicher Sicherheit auch keine Option für das Testspiel gegen den SSC Neapel am Samstag (16.30 Uhr, RTL, MagentaTV und im AZ-Liveticker) sein. Trainer Julian Nagelsmann plant, allen EM-Rückkehrern rund 45 Minuten Spielzeit zu geben, um vor dem Pokalspiel gegen den Bremer SV am 6. August langsam in den Spielrhythmus zu kommen.

Durch seine Beschwerden verpasst Süle wichtige Tage der Vorbereitung. Seine Konkurrenten in der Innenverteidigung, Neuzugang Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou, sind hingegen seit Tag eins der Vorbereitung dabei. Aufgrund der Verletzung von Lucas Hernández könnte das Franzosen-Duo zum Pflichtspiel-Auftakt in der Abwehrzentrale starten.

Müller trainiert individuell

Thomas Müller, der am Donnerstag leichte Knieprobleme hatte, trainierte am Freitag individuell. Talent Armindo Sieb war bei der Team-Einheit an der Säbener Straße wieder dabei, Salihamidzic-Neffe Lucas Copado fehlte.