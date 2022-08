FC Bayern: Nagelsmann kündigt Rotation gegen Köln an – Goretzka und Choupo-Moting wieder im Kader

Julian Nagelsmann wird in der Erstrunden-Partie des DFB-Pokals einige Wechsel vornehmen. Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting könnten ihr Comeback gegen Viktoria Köln feiern.

München/Köln - Rotationsmaschine an! Wie bereits zu erwarten war, kündigt Julian Nagelsmann für die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal am Mittwochabend (20.45 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker) einige Wechsel an.

"Wir nehmen alle mit und werden vor Ort die Kaderentscheidung treffen. Es wird sicher auch den einen oder anderen Etablierten treffen, der nicht im Kader sein wird", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Dienstag. "Es wird Wechsel geben – fünf könnten es werden, wir werden rotieren, den Spielern Rhythmus geben."

Neuzugänge um Gravenberch werden starten – Goretzka und Choupo-Moting vor Comeback?

Die Stammspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich werden allerdings keine Pause erhalten, beide "werden vermutlich auch beginnen", erklärte der Trainer der Münchner. Auch die Neuzugänge Mathys Tel, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui sowie Josip Stanisic werden laut Nagelsmann gegen den Drittligisten in der Anfangsformation stehen.

Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting stehen möglicherweise vor ihrem Comeback. Der Bayern-Coach würde "ihnen gerne Rhythmus geben". Mit einem Einsatz von Beginn an wird es allerdings noch nichts, "aber wir werden schauen, dass sie unter Umständen Einsatzzeiten bekommen". Auch Jamal Musiala, der nach seiner Zerrung noch nicht bei 100 Prozent ist, wird gegen den Drittligisten vorerst auf der Bank Platz nehmen.