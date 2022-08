FC Bayern: Nach Patzer gegen Gladbach – Nagelsmann stärkt Upamecano den Rücken

Der in dieser Saison stark aufspielende Dayot Upamecano patzte gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern-Coach Julian Nagelsmann nahm seinen Schützling nach der Partie in Schutz.

München - Manuel Neuer war bis zur 43. Minute gegen Gladbach nahezu beschäftigungslos, mit der ersten Torchance stellte Marcus Thuram den Spielverlauf der ersten Halbzeit am Samstag in der Allianz Arena dann allerdings auf den Kopf.

Dem Führungstreffer der Fohlen war ein kapitaler Fehler von Bayerns Dayot Upamecano vorausgegangen. Nach einem Befreiungsschlag von Christoph Kramer schlug der Franzose auf Höhe der Mittellinie über den Ball, Thuram startete durch und blieb alleine vor Neuer nervenstark.

Trotz Fehler: Upamecano hat "ein sehr gutes Spiel gemacht"

"Er will die saubere Lösung, er will im sicheren Ballbesitz bleiben und zu Manuel Neuer spielen", sagte Julian Nagelsmann nach dem 1:1 gegen Gladbach. Mit einem Sprint versuchte Upamecano seinen Fauxpas noch auszubügeln, kam jedoch zu spät. Nagelsmann nahm Bayerns Innenverteidiger im Anschluss in Schutz. "Bis dahin und auch danach hat er ein sehr gutes Spiel gemacht."

Ohnehin zeigte sich der Bayern-Coach mit der bisherigen Leistung des 23-Jährigen in dieser Saison mehr als zufrieden: "Er spielt diese Saison herausragend gut, da kann so ein Fehler passieren."

Upamecano in dieser Saison in der Abwehrzentrale gesetzt

Nach einer eher durchwachsenen Debütsaison beim FC Bayern zählt Upamecano in der bisherigen Spielzeit zu den verlässlichen Größen in der Elf der Münchner.

Alle vier Bundesliga-Spiele absolvierte der französische Nationalspieler über die volle Distanz. Mit zwei Gegentreffern stellt der deutsche Rekordmeister die stärkste Defensive der Liga – trotz des Patzers gegen Gladbach auch ein Verdienst von Innenverteidiger Upamecano.