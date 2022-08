Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach – Endstand 1:1

Tor! 0:1 - Marcus Thuram

UN-FASS-BAR! Gladbach geht mit dem ersten Torschuss in diesem Spiel in Führung! Upamecano schlägt bei einem Befreiungsschlag durch Kramer am Ball vorbei. Thuram zieht das Tempo an, dringt in den Strafraum ein und schiebt den Ball gerade noch an Neuer vorbei ins Tor. Bayern war hier in der ersten Halbzeit haushoch überlegen, schießt zwei wegen Abseits aberkannte Tor und gerät tatsächlich kurz vor der Pause in Rückstand. Wahnsinn...