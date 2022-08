Bei Bayern-Spiel: Aktivisten wollen sich an Torpfosten festketten

Drei Aktivisten stürmen am Samstag das Spielfeld in der Allianz Arena um sich am Tor festzuketten. Erst am Freitag kam es zu einer ähnlichen Aktion in einem Münchner Museum.

27. August 2022 - 19:16 Uhr, aktualisiert am 27. August 2022 - 20:09 Uhr | AZ/SID

Benjamin Pavard und Sadio Mané reden auf den Aktivisten ein. © IMAGO / Revierfoto