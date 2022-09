DFB-Pokal im Liveticker: Viktoria Köln gegen FC Bayern München - Endstand 0:5

Pünktlich auf die Sekunde ist es vorbei. Am Ende wurde es dann doch standesgemäß für den FC Bayern. Die Gastgeber müssen sich hier aber an keiner Stelle schämen. Sie haben ein gutes Spiel gemacht und sich niemals aufgegeben. Großes Lob an dieser Stelle auch für Torwart Voll. Ohne seine spektakulären Aktionen wäre das hier eine ganz andere Hausnummer geworden. Beim FC Bayern freut man sich vor allem über die Rückkehrer und das Tor von Goretzka.